Новинка предназначена для требовательных геймеров.

В преддверии неумолимо приближающегося дебюта топовой GeForce RTX 4090 ритейлеры неустанно пополняют свои прайс-листы новыми моделями видеокарт: так, несколько часов назад компьютерное сообщество могло лицезреть ценники MSI GeForce RTX 4090 GAMING TRIO и GeForce RTX 4090 SUPRIM LIQUID X, чуть ранее сравнительно доступная ASUS TUF Gaming GeForce RTX 4090 «засветилась» в одном из заморских онлайн-магазинов, а сейчас «на сцену» выходит ещё одна модель тайваньского производителя, появившаяся на страницах американской площадки Newegg.

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Источник изображения: ASUS

Исходя из представленной информации, топовая игровая видеокарта ASUS ROG Strix GeForce RTX 4090 OC Edition, предназначенная для требовательных энтузиастов и снабжённая производительной системой охлаждения с массивным радиатором, дополненным испарительной камерой и тремя вентиляторами увеличенного размера, отличающаяся усиленной конструкцией с литым кожухом, бэкплейтом и металлическим каркасом, а также оснащённая качественной подсистемой питания с силовыми каскадами, рассчитанными на высокие нагрузки, оценена в $1999 (около 117 000 рублей).

Источник изображения:Newegg

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Необходимо напомнить, что в основу GeForce RTX 4090 лёг графический чип AD102-300, имеющий в своём распоряжении 16384 ядра CUDA. Кроме того, новинка получила 384-битную шину, а объём её видеобуфера составляет 24 Гбайт с задействованием чипов GDDR6X. Первые модели RTX 4090 должны дебютировать уже 12 октября.