Цены новинок также могут приятно удивить.

Сегодня в рамках официального мероприятия Intel Innovation 2022 представители «синей команды» представили не только свою флагманскую игровую видеокарту Arc A770, но и явили миру долгожданную линейку настольных процессоров Core 13-го поколения.

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Как информирует ресурс VideoCardz, новые модели процессоров, известные под кодовым именем Raptor Lake-S, получат не только прибавку к частоте, но и большее количество ядер по сравнению со своими предшественниками (от 4 до 8), и будут выпускаться в версиях как со встроенной графической подсистемой, так и без оной.

Как и ожидалось, флагманские настольные процессоры Intel Core i9-13900K и Core i9-13900KF обзаведутся 24 ядрами (8 P и 16 E)/32 потоками с максимальной частотой до 5.8 ГГц, 32 Мбайт L2- и 36 Мбайт L3-кэша, а их цена (RCP) составит $589 и $564 соответственно.

Предтоповые модели в лице Core i7-13700K и Core i7-13700KF смогут похвастаться наличием 16 ядер (8 P и 8 E)/24 потоков, характеризующихся максимальной частотой до 5.4 ГГц, а также 24 и 30 Мбайт кэш-памяти второго и третьего уровней, а их стоимость стартует с отметки в $409 и $384.

Наконец, младшие из представленных моделей с разблокированным множителем, а именно Core i5-13600K и Core i5-13600KF, получат 14 ядер (6 P и 8 E), работающих на частоте до 5.1 ГГц в турборежиме, 20/24 Мбайт L2/L3-кэша и будут предлагаться от $319 и $294.

Как сообщает Intel, в однопоточных/многопоточных задачах представители семейства Raptor Lake-S вплоть до 15/41 % быстрее по сравнению с достижениями моделей предшествующего поколения, что достигается в том числе благодаря повышенным частотным характеристикам и росту числа ядер.

Согласно «замерам» специалистов Intel, при равном значении энергопотребления (241 Вт) настольный процессор Core i9-13900K до 37 % быстрее своего предшественника в лице Core i9-12900K. Кроме того, заявляется об ощутимом росте производительности новинки в сравнении с достижениями CPU прошлого поколения в ряде игр.

Поделились представители Intel и достижениями Core i9-13900K в ряде игровых приложений в сравнении с показателями процессора противоборствующей стороны в лице AMD Ryzen 9 5950X: исходя из результатов тестов, в разрезе средней кадровой частоты новинка «синей команды» до 58 % быстрее своего соперника, а при измерении минимального fps отрыв ещё выше.

Источник изображений: VideoCardz, Intel

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Сообщается, что в продажу первые модели Intel Core 13-го поколения, равно как и материнские платы на базе чипсета Z790, поступят уже 20 октября.