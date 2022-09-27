Новинка может стать своеобразным ответом на появление новых моделей конкурирующей стороны.

Совместно с официальным анонсом настольных процессоров Core 13-го поколения и флагманской игровой видеокарты Arc A770 представители Intel раскрыли некоторые детали касательно своей будущей премиальной модели CPU семейства Raptor Lake-S.

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По информации сайта VideoCardz, топовый настольный процессор Core i9-13900KS будет выпускаться ограниченным тиражом и базироваться на специально отобранных кристаллах, отличающихся повышенным уровнем энергоэффективности и высокими частотными характеристиками, в результате чего CPU сможет достичь максимальной частоты в 6 ГГц, однако точное количество одновременно задействованных в этом процессе ядер пока не известно.

Источник изображения: VideoCardz, Intel

Стоит напомнить, что его предшественнику, Core i9-12900KS, удавалось функционировать на частоте 5.5 ГГц «из коробки» при нагрузке на все P-ядра, а стоимость премиальной модели была на $150 выше по сравнению с ценником «стандартного» Core i9-12900K.

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Учитывая тот факт, что дебют Intel Core i9-13900KS должен состояться в начале следующего года, можно предположить, что новинка станет ответом на анонс настольных процессоров AMD серии Ryzen 7000X3D, снабжённых кэшем 3D V-Cache, который, исходя из имеющихся данных, произойдёт в рамках международной выставки CES 2023, стартующей в первых числах января.