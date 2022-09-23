Настала пора разбивать свои копилки.

Не так давно свершившийся анонс игровых графических адаптеров NVIDIA серии GeForce RTX 40 ознаменовал кампанию целого ряда европейских онлайн-магазинов по привлечению потенциальных покупателей: так, «сетевой детектив», известный под ником momomo_us сообщает о пополнении ассортимента британского ритейлера Overclockers UK целым рядом новых моделей «зелёной команды».

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Изучив прайс-лист онлайн-магазина, можно отметить, что ритейлер готов предложить более двух десятков моделей GeForce RTX 4090 на любой вкус, однако ценники получили лишь четырнадцать представленных видеокарт: так, наиболее доступные Inno3D GeForce RTX 4090 X3 и Asus GeForce RTX 4090 TUF предлагаются за £1680 (~106 000 рублей), чуть более дорогая Zotac GeForce RTX 4090 Trinity обойдётся в £1700 (~108 000 рублей), за PNY GeForce RTX 4090 VERTO EPIC-X RGB, Palit GeForce RTX 4090 GameRock, Gigabyte GeForce RTX 4090 WindForce и Inno3D GeForce RTX 4090 ICHILL X просят £1830 (~116 000 рублей), ценники Palit GeForce RTX 4090 GameRock OC и Zotac GeForce RTX 4090 Trinity OC составляют £1860 (~118 000 рублей), за Gigabyte GeForce RTX 4090 Gaming OC придётся отдать £1890 (~120 000 рублей), Inno3D GeForce RTX 4090 ICHILL FROSTBITE, Inno3D GeForce RTX 4090 ICHILL BLACK и Zotac GeForce RTX 4090 Trinity AMP Extreme AIRO оценили в £2000 (~127 000 рублей), а наиболее дорогая из представленных моделей Gigabyte AORUS GeForce RTX 4090 MASTER стоит £2060 (~130 000 рублей).

Источник изображений: Overclockers UK

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Стоит напомнить, что «сердцем» видеоадаптера GeForce RTX 4090 стал графический чип AD102 с 16384 ядрами CUDA. Кроме того, новинка получила 24 Гбайт видеопамяти типа GDDR6X при 384-битной шине и поступит в продажу уже 12 октября.