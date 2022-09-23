Дизайн коробки претерпел изменений.

В преддверии неумолимо приближающегося анонса настольных процессоров Intel Core 13-го поколения информаторы продолжают радовать широкую компьютерную общественность, публикуя всё новые порции данных, приоткрывающих завесу тайны над возможностями и внешним видом предстоящих новинок: как сообщает ресурс VideoCardz, известный инсайдер HXL сумел раздобыть изображение, на котором красуется упаковка для флагманской модели семейства Raptor Lake-S.

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Упаковка Intel Core i9-13900K

Источник изображения: VideoCardz, Twitter, HXL

Как известно, для своих топовых процессоров специалисты Intel уже несколько лет подготавливают упаковки с оригинальным дизайном, и флагманский Core i9-13900K не стал исключением: новинка получила компактную коробку с фирменными цветами «синей команды», а на смену золотой «кремниевой» пластине, на самом деле изготовленной из пластика и выполняющей роль декора для Core i9-12900K, пришла серебряная.

Упаковка Intel Core i9-12900K

Источник изображения: VideoCardz, Intel

Судя по всему, упаковка Core i9-13900K имеет более компактные размеры по сравнению с конкурирующими продуктами в лице AMD Ryzen 9 7950X и Ryzen 9 7900X, что в теории позволит доставлять больше единиц продукции при том же объёме.

Упаковка AMD Ryzen 9 7950X

Источник изображения: VideoCardz, AMD

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Ожидается, что официально настольные процессоры Core 13-го поколения будут представлены Intel уже 27 сентября, однако в продажу первые модели семейства Raptor Lake-S должны поступить не ранее октября.