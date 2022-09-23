Новая версия технологии суперсемплинга весьма впечатляет.

Представители компании NVIDIA продолжают свою плодотворную работу с прессой, которая является связующим звеном в передаче информации, приоткрывающей завесу тайны над новыми возможностями не так давно анонсированных игровых видеокарт серии GeForce RTX 40, между «зелёной командой» и потенциальными покупателями: как сообщает ресурс Wccftech, после недавней публикации графиков, сравнивающих уровни быстродействия GeForce RTX 4090 и RTX 4080 с производительностью RTX 3090 Ti в 8 играх в процентном соотношении, компания поделилась конкретными цифрами, иллюстрирующими показатели fps при задействовании флагмана новой линейки.

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Источник изображения: NVIDIA

Для своих «замеров» специалисты NVIDIA использовали топовый графический адаптер GeForce RTX 4090 в паре с настольным процессором Intel Core i9-12900K и модулями оперативной памяти общим объёмом 32 Гбайт. Тестирование проводилось в разрешении 4K и с задействованием новой итерации уже известной технологии суперсемплинга, а именно DLSS 3, в режиме «Performance».

К сожалению, на графиках NVIDIA были указаны лишь значения fps при активированной технологии DLSS 3, однако вооружившись линейкой не составило особого труда подсчитать и примерные показатели в нативном режиме: как можно заметить, благодаря DLSS 3 флагманская GeForce RTX 4090 может обеспечить комфортные показатели кадровой частоты, превышающие значение в 60 к/c, во всех представленных тайтлах, причём в играх «завтрашнего дня» с задействованием новейших технологий прирост производительности достигает 300-450 %.

Источник изображения: Wccftech

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Кроме того, NVIDIA рассказала о новых аппаратных возможностях, присущих GPU на базе архитектуры Ada Lovelace, благодаря которым удаётся достигать повышения быстродействия в задачах с задействованием рейтрейсинга: наиболее впечатляюще выглядит технология, именуемая Shader Execution Reordering, позволяющая более эффективно совершать расчёты трассировки лучей, добавляя новый этап в конвейер в случае попадания лучей в разные сцены, что повышает производительность в Cyberpunk 2077 в режиме Overdrive, Portal RTX и Race RTX на 44, 29 и 20 % соответственно.