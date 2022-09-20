Возможности новинок способны поразить.

Как известно, несколько часов назад NVIDIA наконец-то явила компьютерному миру своё новое поколение игровых видеокарт, принадлежащих к серии GeForce RTX 40, рассказав о новых технологиях, задействованных в данных продуктах, а также обмолвившись об уровне производительности новинок в сравнении с достижениями их предшественниц. В распоряжении же ресурса Wccftech оказались графики, наглядно демонстрирующие превосходство новых моделей над видеокартой предшествующего поколения.

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Согласно представленным данным, топовая игровая видеокарта NVIDIA GeForce RTX 4090, оснащённая 16384 ядрами CUDA и 24 Гбайт видеопамяти типа GDDR6X, в ряде современных игровых приложений, в том числе Assassin's Creed Valhalla, Tom Clancy's The Division 2, Resident Evil Village, Microsoft Flight Simulator и Warhammer 40000: Darktide, быстрее GeForce RTX 3090 Ti в 1.5-2.1 раза, в то время как в играх «следующего поколения», задействующих новые возможности технологии трассировки лучей, а именно Cyberpunk 2077 в режиме Overdrive, Portal RTX и NVIDIA Racer RTX, производительнее флагмана семейства Ampere в 2.8-4.3 раза.

Источник изображений: Wccftech, NVIDIA

Предтоповая модель GeForce RTX 4080, получившая в своё распоряжение 9728 CUDA-ядер и 16 Гбайт памяти GDDR6X, на фоне RTX 3090 Ti также выглядит весьма неплохо, превосходя модель предшествующего поколения в 1.2-1.9 и 2.4-3.7 раза в играх со «стандартными» технологиями и с использованием рейтрейсинга соответственно.

Что касается более доступного варианта GeForce RTX 4080, наделённого лишь 7680 ядрами CUDA и 12 Гбайт видеопамяти типа GDDR6X, то в тайтлах «сегодняшнего дня» представительница семейства Ada Lovelace борется с RTX 3090 Ti с переменным успехом, то чуть проигрывая своей оппонентке, то оказываясь впереди почти в два раза, в то время как в игровых приложениях «следующего поколения» преимущество новинки неоспоримо и достигает 200 %.

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Исходя из опубликованной NVIDIA информации, топовая GeForce RTX 4090 ожидается в продаже уже 12 октября, а её рекомендованная стоимость составит $1599, в то время как GeForce RTX 4080 придётся подождать до ноября, причём вариант с 16 Гбайт оценили в $1199, а ценник модификации с 12 Гбайт стартует с отметки в $899.