Дизайн PCB весьма схож с RTX 3090 Ti.

NVIDIA продолжает радовать поклонников своей продукции, делясь всё новыми секретами касательно технических характеристик и конструктивных особенностей не так давно анонсированных игровых видеокарт серии GeForce RTX 40: как сообщает ресурс VideoCardz, компания поделилась изображениями, на которых во всей красе предстала PCB GeForce RTX 4090.

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Пристально изучив представленные фотографии, можно отметить, что дизайн печатной платы GeForce RTX 4090 в исполнении Founders Edition практически не отличается от внешнего вида модели предшествующего поколения в лице GeForce RTX 3090 Ti FE: впрочем, на фоне прежнего расположения VRM и чипов памяти «зоркий глаз» оверклокера может увидеть отличия в размещении ряда конденсаторов или даже узреть отсутствие NVLink, о чём NVIDIA отчиталась чуть ранее.

Согласно данным «зелёной команды», подсистема питания флагмана новой линейки имеет 23 фазы, 20 из которых предназначены для нужд GPU, а 3 необходимы для чипов памяти, и отличается усовершенствованной архитектурой с улучшенным управлением переходным напряжением для сведения к минимуму разного рода всплесков и скачков, приводящих к отключению питания.

Источник изображений: TechPowerUp

Для организации дополнительного питания GeForce RTX 4090 предназначен один 12+4-контактный разъём 12VHPWR, способный удовлетворить запросы флагманской модели в разгоне, достигающие 600 Вт, в то время как при стандартном уровне энергопотребления видеокарта требует 450 Вт.

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Стоит напомнить, что GeForce RTX 4090 базируется на чипе AD102 с 16384 ядрами CUDA, способном работать на частоте 2520 МГц в режиме boost, а также снабжена 24 Гбайт видеопамяти GDDR6X и 384-битной шиной.