Некоторые геймеры могут быть опечалены.

Похоже, NVIDIA разочаровалась в мульти-GPU системах, которые в предыдущих семействах видеокарт существовали в том числе благодаря наличию разъёма NVLink, предназначенного для объединения видеокарт с целью повышения их общей производительности, что, впрочем, было справедливо не для всех задач: как сообщает ресурс TechPowerUp, глава NVIDIA Дженсен Хуанг (Jensen Huang), пообщавшись с прессой, подтвердил отсутствие данного интерфейса для не так давно анонсированных видеокарт серии GeForce RTX 40, основанных на архитектуре Ada Lovelace.

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Источник изображения: NVIDIA

По словам генерального директора компании, сэкономленное место специалисты «зелёной команды» потратят на более необходимые вещи, однако о конкретных целях лишения самых требовательных геймеров радости от установки связки из пары топовых GeForce RTX 4090 глава NVIDIA не сообщил.

Отмечается, что при разработке GPU на базе архитектуры Ada Lovelace инженеры компании «в поте лица» трудились над освоением имеющегося транзисторного бюджета, чтобы порадовать геймеров новыми возможностями, в том числе связанными с задачами, задействующими ИИ.

Не порадовали специалисты «зелёной команды» и любителей прогрессивных технологий: если модели GeForce RTX 40 и могут похвастаться поддержкой стандарта PCIe версии 5.0, то только в разрезе обеспечения питанием, в то время как интерфейс для связи с материнской платой остался прежним — PCIe 4.0.

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Впрочем, представители NVIDIA не слишком опечалены данным фактом, утверждая, что благодаря достаточной пропускной способности PCIe 4.0, а также большим объёмам кэш-памяти второго уровня и кадровых буферов надобность в интерфейсе PCIe 5.0 отпадает.