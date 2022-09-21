Настала пора разбивать свои копилки.

Анонс графических адаптеров NVIDIA серии GeForce RTX 40 отгремел буквально вчера, а официальный дебют топовой модели в лице GeForce RTX 4090 и вовсе намечен на 12 октября, однако один из европейских ритейлеров решил предвосхитить события, пополнив свой ассортимент целым рядом представительниц семейства Ada Lovelace: как сообщает ресурс VideoCardz со ссылкой на находку специалистов сайта El Chapuzas Informatico, в прайс-листе испанского онлайн-магазина CoolMod нашлось место сразу для нескольких моделей видеоадаптеров.

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Изучив предложения ритейлера, можно отметить, что наиболее доступная видеокарта KFA2 GeForce RTX 4090 ST предлагается всего за €1950, то есть почти по рекомендованной стоимости, которая, как выяснилось несколько часов назад, в Европе составляет €1949, что, по словам источника, связано с нововведением NVIDIA, в результате чего к ценнику в европейском регионе добавляется НДС.

Источник изображений: CoolMod

Цена чуть более дорогой модели, Zotac GeForce RTX 4090 Trinity, остановилась на отметке в €1960, за видеокарту с заводским разгоном, а именно Zotac GeForce RTX 4090 Trinity OC, просят уже €2000, ещё один видеоадаптер от того же производителя в лице GeForce RTX 4090 AMP Extreme AIRO оценили в €2050, а наиболее дорогая модель, KFA2 GeForce RTX 4090 SG, которая, как оказалось, ранее была указана с ценником ниже рекомендованного (€1900), теперь предлагается за €2100.

Стоит напомнить, что игровая видеокарта NVIDIA GeForce RTX 4090 основана на графическом процессоре AD102, наделённом 16384 ядрами CUDA и характеризующимся частотой в 2520 МГц в boost-режиме, и имеет в своём распоряжении 24 Гбайт видеопамяти типа GDDR6X при шине в 384 бит.

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При этом, согласно «замерам» специалистов NVIDIA в восьми игровых приложениях, флагман новой серии оказывается быстрее своей предшественницы в лице GeForce RTX 3090 Ti в 1.5-4.3 раза, в зависимости от применяемых технологий.