Судя по всему, потенциальным покупателям из Европы придётся смириться с переплатой.

Похоже, радость европейских геймеров, наконец-то дождавшихся официального анонса игровых видеокарт NVIDIA серии GeForce RTX 40, может быть несколько омрачена стоимостью новинок: как сообщает ресурс Wccftech, опираясь на сообщение редактора сайта Hardwareluxx Андреаса Шиллинга (Andreas Schilling), цены на новые видеокарты «зелёной команды» в Европе окажутся ощутимо выше рекомендованной стоимости новинок в США.

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Исходя из данных пресс-релиза для европейского региона, стоимость топовой GeForce RTX 4090 в Европе составит €1949, а ценники GeForce RTX 4080 16 Гбайт и RTX 4080 12 Гбайт стартуют с отметки в €1469 и €1099 соответственно.

Учитывая рекомендованную стоимость новинок, официально опубликованную NVIDIA и равную $1599, $1199 и $899 для GeForce RTX 4090, RTX 4080 16 Гбайт и RTX 4080 12 Гбайт соответственно, европейскому геймеру, решившему приобрести желанную новинку, придётся заплатить на 22 % больше по сравнению с покупателем в США.

Источник изображения: Wccftech, NVIDIA

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Конкретные причины, повлиявшие на формирование ценников новых моделей NVIDIA, пока не называются, однако, по мнению источника, сей вопиющий факт может быть связан с повышением стоимости ряда продукции в Европе в связи с неблагоприятной экономической ситуацией или с более высокими европейскими налогами.