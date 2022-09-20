Новые данные рассекретила компания PNY.

Хотя NVIDIA в рамках своего недавнего выступления поведала достаточно информации, приоткрывающей завесу тайны над графическим процессором AD102, основанном на архитектуре Ada Lovelace и ставшим основой в том числе для топового игрового видеоадаптера GeForce RTX 4090, партнёр компании в лице PNY рассекретил новые подробности касательно характеристик флагманского чипа, опубликовав спецификации профессионального ускорителя RTX 6000.

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Источник изображения: VideoCardz, PNY

Как сообщает ресурс VideoCardz, «полновесный» графический процессор AD102, производящийся по 4-нм технологическим нормам на мощностях TSMC, состоит из 76.3 млрд транзисторов при площади в 608.4 мм², в результате чего в разрезе плотности транзисторов чип нового поколения превосходит своего предшественника в лице GA102 в 2.78 раза.

Источник изображения: VideoCardz

Отмечается, что архитектура Ada Lovelace принесла целый ряд нововведений, в том числе технологию Shader Execution Reordering, благодаря которой в теории уровень производительности в играх может повыситься вплоть до 25 %, а также RT- и тензорные ядра третьего и четвёртого поколений соответственно с повышенным по сравнению с предшественниками уровнем быстродействия.

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Сообщается, что, помимо игровой видеокарты GeForce RTX 4090, чип AD102 найдёт своё призвание в ряде серверных и профессиональных моделей, а в будущем, вероятно, станет «сердцем» для ещё более производительной геймерской видеокарты, учитывая всё ещё не «освоенные» 2048 ядер CUDA.