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Свежие подробности о флагманском графическом процессоре NVIDIA AD102 (GeForce RTX 4090)
Новые данные рассекретила компания PNY.
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Хотя NVIDIA в рамках своего недавнего выступления поведала достаточно информации, приоткрывающей завесу тайны над графическим процессором AD102, основанном на архитектуре Ada Lovelace и ставшим основой в том числе для топового игрового видеоадаптера GeForce RTX 4090, партнёр компании в лице PNY рассекретил новые подробности касательно характеристик флагманского чипа, опубликовав спецификации профессионального ускорителя RTX 6000.

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Источник изображения: VideoCardz, PNY

Как сообщает ресурс VideoCardz, «полновесный» графический процессор AD102, производящийся по 4-нм технологическим нормам на мощностях TSMC, состоит из 76.3 млрд транзисторов при площади в 608.4 мм², в результате чего в разрезе плотности транзисторов чип нового поколения превосходит своего предшественника в лице GA102 в 2.78 раза.

Источник изображения: VideoCardz

Отмечается, что архитектура Ada Lovelace принесла целый ряд нововведений, в том числе технологию Shader Execution Reordering, благодаря которой в теории уровень производительности в играх может повыситься вплоть до 25 %, а также RT- и тензорные ядра третьего и четвёртого поколений соответственно с повышенным по сравнению с предшественниками уровнем быстродействия.

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Сообщается, что, помимо игровой видеокарты GeForce RTX 4090, чип AD102 найдёт своё призвание в ряде серверных и профессиональных моделей, а в будущем, вероятно, станет «сердцем» для ещё более производительной геймерской видеокарты, учитывая всё ещё не «освоенные» 2048 ядер CUDA.

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#nvidia #geforce rtx 4090 #ad102
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Василий Сорокин
00:39
теперь и европа начнет с neweeg заказывать )))))))))))))) а там глядишь и лимит в 1000 евро им подключат.
Европейские цены GeForce RTX 4090 и RTX 4080 оказались ощутимо выше американских
klopcha
00:38
Max1024 из Беларуси. А 150 долларов - это нормально-хорошо было. Но важно в чём тебе платили, т.к. в сентябре руль рухнул.
Ретроклокинг: тест PCI видеокарт
REY_B_
00:38
Разница в индексе цветопередачи. У лампы накаливания, он 100. У светодиодной... Может быть 95, но как правило, если 85, то это просто отлично, обычно плюс/минус 80.
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Кира Вернова
00:37
евро валится вниз. Вот и цена выше. Спонсировать не кто не собирается. тьфу тьфу. благо брать буду из китая а там в баксах.
Европейские цены GeForce RTX 4090 и RTX 4080 оказались ощутимо выше американских
klopcha
00:36
Почему и нет то? Получали столько люди, просто не везде. А max1024 с Беларуси вообще-то.
Ретроклокинг: тест PCI видеокарт
id_1
00:34
А каков налог в Европе, учитывая, что первоисточник упоминает Германию? :) P.S. Подскажу: не 22 %.
Европейские цены GeForce RTX 4090 и RTX 4080 оказались ощутимо выше американских
Bisaimon
00:33
Новая эра должна встретить новый системник с 2 БП )))
Сравниваем таблицы характеристик RTX 4090\4080 на архитектуре "Ada Lovelace" с RTX 3090\3080.
klopcha
00:33
Встройка использовала системную память. Отдельный 740 использовал свою.
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