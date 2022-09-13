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Материнская плата Gigabyte X670E AORUS MASTER появилась в ассортименте одного из магазинов
Настала пора разбивать свои копилки.
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Хотя до официального старта продаж настольных процессоров AMD серии Ryzen 7000 и сопутствующих материнских плат, основанных на наборах системной логики X670E/X670, осталось ещё несколько дней, один из европейских магазинов решил заранее заинтриговать потенциальных покупателей, пополнив свой прайс-лист новым продуктом.

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Как сообщает ресурс Overclocking.com, французский ритейлер PC21 расширил свой ассортимент продукции, позволяя осуществить предварительный заказ материнской платы X670E AORUS MASTER производства Gigabyte — новинку оценили в 525 евро (с учётом налогов).

Источник изображения: PC21

Согласно данным официальной страницы продукта, системная плата X670E AORUS MASTER получила один полноценный слот PCIe 5.0 x16, поддерживаемый силами CPU, а также два разъёма PCIe x16 от чипсета, один из которых наделён поддержкой PCIe 4.0 в режиме x4, а второму остаётся довольствоваться лишь двумя линиями PCIe 3.0, деля их с парой коннекторов SATA III, коих всего насчитывается шесть штук.

Источник изображения: Gigabyte

Кроме того, новинка может похвастаться наличием двух разъёмов для установки твердотельных накопителей с интерфейсом PCIe 5.0 и аналогичным количеством слотов, поддерживающих M.2-устройства PCIe версии 4.0, а также четырьмя разъёмами для модулей оперативной памяти вплоть до DDR5-5200.

При этом продукт основан на 8-слойной печатной плате и наделён подсистемой питания, функционирующей по схеме 16+2 с силовыми каскадами, рассчитанными на силу тока до 105 А, а также имеет охлаждающие элементы на ряде компонентов.

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Ожидается, что в ближайшие дни системных плат, базирующихся на чипсетах AMD 600-й серии, в прайс-листах онлайн-магазинов станет заметно больше.

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#gigabyte #x670e #x670e aorus master
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