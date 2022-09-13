Настала пора разбивать свои копилки.

Хотя до официального старта продаж настольных процессоров AMD серии Ryzen 7000 и сопутствующих материнских плат, основанных на наборах системной логики X670E/X670, осталось ещё несколько дней, один из европейских магазинов решил заранее заинтриговать потенциальных покупателей, пополнив свой прайс-лист новым продуктом.

реклама

Как сообщает ресурс Overclocking.com, французский ритейлер PC21 расширил свой ассортимент продукции, позволяя осуществить предварительный заказ материнской платы X670E AORUS MASTER производства Gigabyte — новинку оценили в 525 евро (с учётом налогов).

Источник изображения: PC21

Согласно данным официальной страницы продукта, системная плата X670E AORUS MASTER получила один полноценный слот PCIe 5.0 x16, поддерживаемый силами CPU, а также два разъёма PCIe x16 от чипсета, один из которых наделён поддержкой PCIe 4.0 в режиме x4, а второму остаётся довольствоваться лишь двумя линиями PCIe 3.0, деля их с парой коннекторов SATA III, коих всего насчитывается шесть штук.

Источник изображения: Gigabyte

Кроме того, новинка может похвастаться наличием двух разъёмов для установки твердотельных накопителей с интерфейсом PCIe 5.0 и аналогичным количеством слотов, поддерживающих M.2-устройства PCIe версии 4.0, а также четырьмя разъёмами для модулей оперативной памяти вплоть до DDR5-5200.

При этом продукт основан на 8-слойной печатной плате и наделён подсистемой питания, функционирующей по схеме 16+2 с силовыми каскадами, рассчитанными на силу тока до 105 А, а также имеет охлаждающие элементы на ряде компонентов.

рекомендации 3050 ASUS уже 30 тр Пиши на наш сайт и зарабатывай -30% на 6700XT ASUS 20 000р скидка на 3070 Ti = за копейки 3070 Gigabyte за 55 тр в Регарде 3080 Gigabyte за 70 с началом RTX 3070 за 50 тр в Регарде 3060 дешевле 40тр в Ситилинке Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

Ожидается, что в ближайшие дни системных плат, базирующихся на чипсетах AMD 600-й серии, в прайс-листах онлайн-магазинов станет заметно больше.