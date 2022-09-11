Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
id_1 За пост начислено вознаграждение
Твердотельные накопители Samsung 990 PRO замечены в известном немецком онлайн-магазине
Цена стартует с отметки в 175 евро.
рекомендации
<b>3070 уже дешевле 50 тр</b> в Регарде
RTX 3050 - цены идут к 20 тр
3070 Ti Gigabyte Gaming за 60 тр
3060 ASUS дешевле 40 тр
3060 Ti за 40 тр в Регарде

Пару недель назад компания Samsung явила миру свои новые твердотельные накопители, принадлежащие к серии 990 PRO, несколько смутив компьютерных энтузиастов оснащением новинок интерфейсом PCIe версии 4.0, а сегодня, благодаря «зоркому глазу» энтузиаста под ником momomo_us, стало известно о появлении их в продаже в немецком отделении Amazon.

реклама

Источник изображения: Amazon

Согласно представленным данным, NVMe-накопители Samsung 990 PRO, выполненные в формате M.2 (2280) и наделённые поддержкой интерфейса PCIe 4.0, отличаются достаточно впечатляющими параметрами: скорость линейного чтения/записи для представленных моделей объёмом 1 и 2 Тбайт достигает значений в 7450/6900 Мбайт/c, а заявленный показатель TBW составляет 600 и 1200 Тбайт соответственно.

К сожалению, об иных характеристиках моделей на страницах Amazon не говорится, однако, исходя из имеющихся данных, новинки основаны на контроллере, разработанном силами Samsung, и оснащены чипами памяти V-NAND с тремя битами на ячейку (TLC), а также характеризуются скоростными показателями в 1400K/1550K IOPS в задачах случайного чтения/записи (QD32).

рекомендации
3050 ASUS уже 30 тр
Пиши на наш сайт и зарабатывай
-30% на 6700XT ASUS
20 000р скидка на 3070 Ti = за копейки
3070 Gigabyte за 55 тр в Регарде
3080 Gigabyte за 70 с началом
RTX 3070 за 50 тр в Регарде
3060 дешевле 40тр в Ситилинке
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

Что касается стоимости твердотельных накопителей Samsung 990 PRO, то за модели объёмом в 1 и 2 Тбайт просят 175 евро (около 11000 рублей) и 325 евро (около 20000 рублей) соответственно. При этом физически новинки станут доступны с 4 октября текущего года.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#samsung #990 pro
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Samsung зарегистрировала торговую марку Flex G для планшетов с гибким экраном
Раскрыты характеристики Motorola Edge 30 Ultra: зарядка мощностью 125 Вт и камера на 200 Мп
Сервера Samsung взломали, но компания рассказала об этом только спустя два месяца
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Налажен параллельный импорт напитка Coca-Cola из Казахстана, но наш "Байкал" лучше
125
На Алиэкспресс продают фейковые SSD Xiaomi 1ТБ, споры закрывают в пользу продавца
58
Разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2 дали комментарий по поводу отмены предзаказов на игру
89
MSI готовит материнские платы Intel Z790 с поддержкой оперативной памяти DDR4
4
Стандарт Wi-Fi 7 дает пропускную способность более 5 гигабит в секунду
12
15 сентября состоится официальный релиз Tank Company
1
Nvidia GeForce RTX 4090 на 78% быстрее RTX 3090 Ti
28
GeForce RTX 4060 может разочаровать сравнительно невысоким уровнем производительности — инсайд
21
Intel начала строительство двух предприятий в Огайо, которые будут выпускать чипы по технологии Intel 18A
11
Intel отменяет будущие видеокарты Arc Gaming
19
Raptor Lake i5 13600 оказался обновлением процессора Alder Lake
13
Есть шанс, что Intel проиграла битву за рынок дискретных игровых видеокарт, а проект ARC закроют
50
С очками Lenovo просмотр сериала или фильма без телевизора станет реальностью
9
Карты оплаты Xbox Game Pass вернулись в российские магазины
1
Илон Маск нашёл новую причину не покупать Twitter
9
Инсайдер: графические процессоры AD106/107 для GeForce RTX 40 будут иметь 8 линий PCIe
22
Авторы ремейка Dead Space подготовят игру про Железного человека — инсайдер
1
PCI-SIG предупреждает, что адаптеры питания 12VHPWR могут расплавиться или загореться
6
Первые PCI-Express 5.0 SSD не смогут раскрыть скоростной потенциал интерфейса
5
Америка добивается от ООН запрета на использование противоспутникового оружия Россией и Китаем
310

Популярные статьи

Собираем народный игровой ПК 2022 года за 100 тысяч для любых игр на ультра в QuadHD (Сентябрь)
79
Выбираю свою первую систему жидкостного охлаждения
104
Записки Космического Сантехника. Apple MacBook Pro 13
8
Установка кулера Cryorig C7 на сокет LGA1700 и сравнение с Alpenföhn Silvretta
5
Обзор игры Cow Simulator
9
B.I.O.T.A — Слишком минималистичное приключение
3

Сейчас обсуждают

Виктор Слизов
23:11
Месяц назад взял в ДНС RTX 3070 за 48k (Рекомендованная цена на 3070 в России - 45k)
Цены на видеокарты приблизились к рекомендованным в России
Anton Chigurh
23:07
Скорее, это армия лахтинских работает. Дешевле и быстрее.
Россияне столкнулись с проблемами доступа к сервисам Google — что стоит сделать прямо сейчас
Slow Mo
23:05
Новые версии RTX 3060 на 8 ГБ и RTX 3060 Ti GDDR6X могут появиться в конце октября
foxxx23
23:04
Обновил биос для проца 5600x, отвалился pci e gen4, просто нет такого пункта теперь, кто знает вернуть назад ?
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Crosshair VI Hero
Slow Mo
23:04
Новые версии RTX 3060 на 8 ГБ и RTX 3060 Ti GDDR6X могут появиться в конце октября
KILHARD
22:57
Давно пора было, слишком мешали эти моменты
Ubisoft решила отказаться от вставок современности в последующих играх Assassin’s Creed
Влад Кузьминов
22:53
Сам дважды натыкался на подобные фейковые ssd. Там реально контроллер прошит так, что показывает 1 Тб. Проверяется путем попытки записать определенный объем информации (при заполнении скорость падает ...
На Алиэкспресс продают фейковые SSD Xiaomi 1ТБ, споры закрывают в пользу продавца
ахахах
22:50
250 тыс ВСУ-шников уже положили-это вся армия украины щитай.А щас в ловушку попали всу и их колят.4000 за неск дней-это пипец там
Глава Intel считает маловероятным захват Тайваня Китаем в ближайшие пять лет
ЁЖИKвTUMАHЕ
22:48
В России создали первого робота-манипулятора с техническим зрением
ЁЖИKвTUMАHЕ
22:47
Иди фейерверки запускай.
Глава Intel считает маловероятным захват Тайваня Китаем в ближайшие пять лет
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем