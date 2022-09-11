Цена стартует с отметки в 175 евро.

Пару недель назад компания Samsung явила миру свои новые твердотельные накопители, принадлежащие к серии 990 PRO, несколько смутив компьютерных энтузиастов оснащением новинок интерфейсом PCIe версии 4.0, а сегодня, благодаря «зоркому глазу» энтузиаста под ником momomo_us, стало известно о появлении их в продаже в немецком отделении Amazon.

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Источник изображения: Amazon

Согласно представленным данным, NVMe-накопители Samsung 990 PRO, выполненные в формате M.2 (2280) и наделённые поддержкой интерфейса PCIe 4.0, отличаются достаточно впечатляющими параметрами: скорость линейного чтения/записи для представленных моделей объёмом 1 и 2 Тбайт достигает значений в 7450/6900 Мбайт/c, а заявленный показатель TBW составляет 600 и 1200 Тбайт соответственно.

К сожалению, об иных характеристиках моделей на страницах Amazon не говорится, однако, исходя из имеющихся данных, новинки основаны на контроллере, разработанном силами Samsung, и оснащены чипами памяти V-NAND с тремя битами на ячейку (TLC), а также характеризуются скоростными показателями в 1400K/1550K IOPS в задачах случайного чтения/записи (QD32).

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Что касается стоимости твердотельных накопителей Samsung 990 PRO, то за модели объёмом в 1 и 2 Тбайт просят 175 евро (около 11000 рублей) и 325 евро (около 20000 рублей) соответственно. При этом физически новинки станут доступны с 4 октября текущего года.