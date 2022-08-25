На фоне своих предшественников новинки действительно способны поразить.

Производственный гигант Samsung представил на суд широкой компьютерной общественности новые твердотельные накопители серии 990 Pro, предназначенные для потребительского сегмента, однако, как оказалось, новинки лишены поддержки интерфейса PCIe версии 5.0, что для целого ряда энтузиастов стало весьма неожиданным событием, ведь ранее в базе данных организации PCI-SIG данные устройства упоминались с поддержкой оного.

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Впрочем, новинкам есть что предложить и без новой версии интерфейса: как сообщает ресурс StorageReview, твердотельные накопители Samsung 990 Pro в исполнении M.2 (2280), основанные на контроллере собственной разработки компании и наделённые трёхбитной TLC-памятью V-NAND, отличаются повышенными скоростными характеристиками и улучшенными показателями энергоэффективности в сравнении с, казалось бы, практически безупречными моделями серии 980 Pro.

Действительно, на фоне заявленных возможностей новинок достижения их предшественников несколько меркнут: так, показатели линейной скорости чтения/записи для NVMe-накопителей серии 990 Pro с интерфейсом PCIe 4.0 x4 достигают значений в 7450/6900 Мбайт/с, что выше соответствующих параметров представителей 980 Pro на 6.4/35.3 %, а в разрезе максимальной скорости случайного чтения/записи (QD32) прирост производительности для новых моделей доходит до 55 %, в количественном исчислении достигая планки в 1400K IOPS/1550K IOPS.

Кроме того, модели серии 990 Pro базируются на архитектуре, характеризующейся низким уровнем энергопотребления, что вкупе со специально разработанным контроллером позволяет добиться повышения энергоэффективности вплоть до значений, равных 50 %. За сохранение же температурных показателей в необходимых пределах отвечает технология Dynamic Thermal Guard. Помимо этого, для особо требовательных энтузиастов будут выпущены модели с радиаторами и даже RGB-подсветкой.

Источник изображений: StorageReview, Samsung

Твердотельные накопители Samsung 990 Pro будут выпускаться в вариантах с объёмом 1, 2 и 4 Тбайт, снабжённых буфером в 1, 2 и 4 Гбайт с памятью типа LPDDR4 при значениях TBW в 600, 1200 и 2400 Тбайт соответственно и 5-летней гарантией.

Сообщается, что модели серии 990 Pro с объёмом в 1 и 2 Тбайт дебютируют уже в октябре, а их рекомендованная стоимость составит $179 и $309, в то время как накопитель с 4 Тбайт «на борту» придётся подождать до следующего года.

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Стоит отметить, что причины, заставившие специалистов Samsung оснастить новинки морально устаревшим интерфейсом PCIe 4.0, пока что остаются в тени, однако на фоне скорого выхода новых платформ Intel и AMD с поддержкой PCIe 5.0 данный шаг вызывает недоумение.