Вот и отгремел анонс новых процессоров AMD Ryzen 7000 (Zen4) на сокете AM5. Новые CPU от AMD показывают достойную производительность по сравнению с Zen3. Даже Интел напряглась, настолько удачными вышли новинки. Ryzen 7000 поддерживают только память стандарта DDR5, от поддержки DDR4 AMD решила отказаться. Но теперь выясняются подробности функционирования Zen4 c DDR5 - в некоторых режимах работы памяти, производительность системы может существенно падать!

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В конце лета компания AMD представила свою новую линейку процессоров Ryzen 7000. Процессоры будут выпускаться по новому техпроцессу 5Hm TSMC. Получат поддержку оперативной памяти стандарта DDR5 и нового интерфейса PCI-e 5.0. С этим поколением AMD перейдет на новый сокет AM5, выполненным по технологии LGA. Подробно с техническими характеристиками новых процессоров Ryzen, их достоинствами и недостатками, вы можете ознакомиться в предыдущей моей статье. В целом Ryzen 7000 (Zen4) получились достаточно удачными, производительность их выросла на 30% - 40% по сравнению с прошлым поколением на Zen3. Дали прикурить даже синей компании, среднебюджетный Ryzen 5 7600X не уступает топовому Core i9 12900K в некоторых тестах и играх. В сентябре новинки уже должны появиться в продаже, официальные ценники весьма радуют. В России появление новых CPU от AMD может задержаться из-за санкций и пока еще плохо работающему параллельному импорту.

Но не обошлось и без ложки дегтя в бочке с медом. Оказывается применение четырех планок памяти DDR5 может привести к снижению производительности новой платформы. В официальном канале Discord компании AMD, директор по маркетингу Роберт Хэллок сообщил о наиболее удачной (в плане производительности) конфигурации памяти стандарта DDR5. По его словам, для оптимальной производительности лучше всего использовать DDR5 6000. Причем использовать эту память Роберт Хэллок советует в двухканальном режиме, по одному модулю в каждом канале, это обеспечит максимальную скорость в 6000 миллионов трансферов в секунду. Если установить на материнскую плату сразу четыре плашки памяти, максимальная производительность ощутимо упадет, так как ухудшится маршрутизация сигналов DDR5. Скорость при этом может упасть до 3600 миллионов трансферов в секунду, то есть практически в два раза.

Такое снижение скорости соответствует и официальной спецификации AMD, при установке двух модулей памяти на один канал памяти. Таким образом, если пользователь захочет задействовать все четыре слота озу на материнской плате, ему придется пожертвовать пропускной способностью памяти и производительностью системы в целом. Тактовый генератор материнских плат на чипсете X670 поддерживает максимальную частоту Инфинити Фабрик (Infinity Fabric) до 3000 Mhz. По умолчанию ее частота составляет 1733 Mhz, а удачные образцы процессоров Zen4 способны на разгон до 2000 Mhz. Однако для процессоров Ryzen 7000 уже не важно соотношение частот один к одному, для шины FCLK, UCLK и MCLK. И значение FCLK можно оставлять на автомате в биосе матплаты. А вот частота памяти и ее контроллера в CPU желательно чтобы совпадали, тогда производительность системы будет максимальной.

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