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Intel напомнила о технологии XeSS, опубликовав тесты Arc A770 в играх — рост fps на 27-113 %
Ожидается, что поддержку новой технологии в скором будущем обретёт около двух десятков игр.
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Специалисты Intel продолжают подогревать интерес к своим будущим игровым видеокартам под брендом Arc со стороны потенциальных покупателей: протестировав свой топовый графический адаптер Arc A770 в ряде игровых приложений с задействованием трассировки лучей и сравнив полученные результаты с возможностями модели из стана NVIDIA в лице GeForce RTX 3060, исследователи не остановились на достигнутом, произведя дополнительные «замеры» с использованием XeSS вкупе с рейтрейсингом.

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Источник изображения: Wccftech

Стоит отметить, что ранее специалисты Intel уже демонстрировали работу технологии масштабирования Xe Super Sampling (XeSS), позволяющей добиться повышения значения кадровой частоты в играх благодаря преобразованию изображения низкого разрешения в более высокое, используя специальные алгоритмы с задействованием ИИ: судя по всему, свежие результаты доступны лишь для тайтла Ghostwire: Tokyo, получившего прирост быстродействия в связи с выходом бета-версии графического драйвера, однако освежить в памяти достижения предстоящей новинки ещё в ряде игр не помешает.

Изучив представленные графики, можно отметить, что технология Intel XeSS действительно позволяет ощутимо повысить показатель fps в ряде игровых приложений, что положительным образом сказывается на игровом процессе при активации трассировки лучей в разрешении 1440p: так, в режиме «Сбалансированный» в тайтле Ghostwire: Tokyo значение кадровой частоты увеличилось на 76.7 %, а пресет «Производительность» позволил поднять «планку» на 113.3 % от исходной.

В остальных игровых приложениях увеличение fps в процентном соотношении оказалось чуть скромнее, что не уменьшило значения технологии XeSS, позволяющей наслаждаться игровым процессом при весьма комфортных показателях кадровой частоты.

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Исходя из имеющихся данных, работы над внедрением данной функции в игры до сих пор ведутся — в обозримом будущем около двух десятков тайтлов должны обрести поддержку новой технологии Intel.

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#intel #arc a770 #xess
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