Новинка производительнее своей соперницы в большинстве представленных тайтлов.

Хотя официального анонса топовых графических адаптеров Intel под брендом Arc ещё не состоялось, а единственным представителем серии является бюджетный Arc A380, специалисты «синей команды» продолжают дразнить широкую компьютерную общественность: так, вслед за тестами видеокарты Arc A750 и рассказами о высоком уровне быстродействия топовых моделей в игровых приложениях с задействованием технологии трассировки лучей специалисты компании решили наглядно продемонстрировать возможности флагмана новой линейки, сообщает ресурс VideoCardz.

реклама

Для своих изысканий умельцы Intel использовали топовую модель Arc A770, а соперницей ей внезапно стала видеокарта среднего ценового диапазона в лице NVIDIA GeForce RTX 3060, ранее выступавшая оппоненткой для Arc A750.

Исходя из представленных данных, графический адаптер Arc A770 был производительнее GeForce RTX 3060 в большинстве игровых приложений с использованием трассировки лучей при разрешении 1080p: в среднем модель Intel оказалась быстрее своей соперницы от NVIDIA на 14 %, наибольшего перевеса добившись в тайтлах Fortnite (+57 %), Arcadegeddon (+36 %) и Metro Exodus (+33 %).

Специалисты Intel отмечают, что подобного уровня быстродействия удалось достичь в том числе благодаря наличию у видеокарт под брендом Arc специализированных блоков трассировки лучей (Ray Tracing Units, RTU), каждый из которых включает по два конвейера, именуемых Ray Traversal Pipelines, что вкупе со специальными блоками сортировки потоков (Thread Sorting Unit) позволяет добиваться высоких результатов в задачах с задействованием технологии трассировки лучей.

Источник изображений: Intel

Согласно имеющимся данным, топовый графический адаптер будет основан на чипе ACM-G10, оснащённом 32 Xe-ядрами и аналогичным количеством блоков трассировки лучей, а также обзаведётся 16 Гбайт видеопамяти типа GDDR6 и 256-битной шиной.

рекомендации 3060 Ti за 40 тр в Регарде Пиши на наш сайт и зарабатывай 3050 ASUS уже 30 тр -30% на 6700XT ASUS 20 000р скидка на 3070 Ti = за копейки RTX 3070 за 50 тр в Регарде 3060 дешевле 40тр в Ситилинке 3050 дешевле 30 тр в Регарде Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

Источник изображения: VideoCardz