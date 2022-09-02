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Игровая видеокарта Intel Arc A770 быстрее RTX 3060 в играх с трассировкой лучей в среднем на 14 %
Новинка производительнее своей соперницы в большинстве представленных тайтлов.
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Хотя официального анонса топовых графических адаптеров Intel под брендом Arc ещё не состоялось, а единственным представителем серии является бюджетный Arc A380, специалисты «синей команды» продолжают дразнить широкую компьютерную общественность: так, вслед за тестами видеокарты Arc A750 и рассказами о высоком уровне быстродействия топовых моделей в игровых приложениях с задействованием технологии трассировки лучей специалисты компании решили наглядно продемонстрировать возможности флагмана новой линейки, сообщает ресурс VideoCardz.

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Для своих изысканий умельцы Intel использовали топовую модель Arc A770, а соперницей ей внезапно стала видеокарта среднего ценового диапазона в лице NVIDIA GeForce RTX 3060, ранее выступавшая оппоненткой для Arc A750.

Исходя из представленных данных, графический адаптер Arc A770 был производительнее GeForce RTX 3060 в большинстве игровых приложений с использованием трассировки лучей при разрешении 1080p: в среднем модель Intel оказалась быстрее своей соперницы от NVIDIA на 14 %, наибольшего перевеса добившись в тайтлах Fortnite (+57 %), Arcadegeddon (+36 %) и Metro Exodus (+33 %).

Специалисты Intel отмечают, что подобного уровня быстродействия удалось достичь в том числе благодаря наличию у видеокарт под брендом Arc специализированных блоков трассировки лучей (Ray Tracing Units, RTU), каждый из которых включает по два конвейера, именуемых Ray Traversal Pipelines, что вкупе со специальными блоками сортировки потоков (Thread Sorting Unit) позволяет добиваться высоких результатов в задачах с задействованием технологии трассировки лучей.

Источник изображений: Intel

Согласно имеющимся данным, топовый графический адаптер будет основан на чипе ACM-G10, оснащённом 32 Xe-ядрами и аналогичным количеством блоков трассировки лучей, а также обзаведётся 16 Гбайт видеопамяти типа GDDR6 и 256-битной шиной.

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Источник изображения: VideoCardz

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#intel #nvidia #geforce rtx 3060 #arc a770
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