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Свежие тесты Intel Arc A750 в нескольких десятках игр — в среднем новинка быстрее RTX 3060
В большинстве тайтлов модель от Intel показывает своё превосходство.
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Хотя официальный анонс игровых видеоадаптеров Intel слегка запаздывает, а его дата пока что держится в секрете, что несколько удручает почитателей продукции «синей команды», специалисты компании продолжают подогревать интерес широкой публики к предстоящим новинкам: в свежем видеоролике представители Intel продемонстрировали игровой процесс в нескольких тайтлах с задействованием видеокарты Intel Arc A750, а также поделились результатами обширного тестирования данной модели в нескольких десятках игровых приложений.

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Стоит напомнить, что предстоящие графические адаптеры Intel под брендом Arc лучше всего показывают себя в игровых приложениях, использующих современные API — судя по всему, именно поэтому специалисты «синей команды» и выбрали тайтлы с задействованием DirectX 12 и Vulkan.

При этом тестирование проводилось в разрешениях 1080p при максимальных параметрах графики и 1440p с использованием высоких настроек графической составляющей, а в соперники предстоящей новинке была выбрана модель среднего ценового диапазона в лице NVIDIA GeForce RTX 3060.

Изучив результаты представленных тестов, можно отметить, что в большинстве DX12-игр видеокарта Arc A750 оказалась быстрее своей конкурентки, причём в разрешении 1440p превосходство было более весомым.

Похожую картину можно наблюдать и в игровых приложениях, использующих API Vulkan: в разрешении 1080p модель от Intel производительнее оппонентки из стана NVIDIA в 3 из 6 игр, а в 1440p – уже в 5.

Суммарная таблица, основанная на результатах тестирования видеокарт в нескольких десятках тайтлов, наглядно демонстрирует превосходство Intel Arc A750 над NVIDIA GeForce RTX 3060 в среднем на 3-5 % в зависимости от разрешения и используемого API.

Источник изображений: YouTube, Intel Graphics

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Необходимо отметить, что ранее подтвердилось наличие у Arc A750 8 Гбайт видеопамяти, а инсайдеры сулят данной модели ценник в пределах $300-399. К сожалению, когда именно новинка появится на прилавках магазинов, пока неизвестно.

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#intel #arc a750
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