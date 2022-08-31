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Intel рассказала о сильных сторонах своих видеокарт — высокая производительность при доступной цене
Кроме того, реализация технологии трассировки лучей в продуктах компании способна удивить.
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Работа над игровыми видеоадаптерами Intel под брендом Arc идёт полным ходом, поэтому немудрено, что компания старается заинтересовать в своих новых продуктах как можно большее количество потенциальных покупателей: как сообщает ресурс Wccftech, в своём разговоре с журналистом сайта PCGamer представители компании в лице Тома Петерсона (Tom Peterson) и Райана Шраута (Ryan Shrout) поведали общественности о возможностях и конкурентных преимуществах своих графических адаптеров, а также поговорили про их будущее.

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Источник изображения: Wccftech

Сообщается, что игровые видеокарты Intel будут весьма быстры в современных тайтлах, задействующих API DirectX 12 и Vulkan, в то время как уровень быстродействия в играх с использованием DirectX 11 будет ниже, чем хотелось бы.

Впрочем, некоторые просчёты, связанные с производительностью, будут учтены, что окажет влияние на конечную стоимость видеоадаптеров: утверждается, что в разрезе цен игровые видеокарты Intel будет весьма конкурентоспособны.

Ещё одним преимуществом новых видеокарт Intel станет их уровень быстродействия в задачах, связанных с технологией трассировки лучей: как отмечают представители компании, реализация данной функции в продуктах компании будет сопоставима или даже лучше на фоне решений от NVIDIA.

При этом в качестве доказательств приводились результаты тестирования игрового видеоадаптера Intel Arc A750, которые были опубликованы ранее, на фоне его соперника из стана NVIDIA в лице GeForce RTX 3060, выглядящего хуже в ряде современных игровых приложений.

Что касается будущих продуктов Intel, то работы над ними уже ведутся: сообщается, что большая часть специалистов «синей команды» сосредоточена над разработкой следующего за Alchemist поколения GPU, именуемого Battlemage, за которым последует Celestial.

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Представители Intel подтвердили, что не собираются сворачивать с выбранного пути и постараются предоставить своим клиентам производительные продукты по конкурентоспособной цене.

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#intel #arc
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