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Оверклокер наглядно показал доступность профилей разгона AMD EXPO и Intel XMP в рамках одного модуля
Две технологии могут уживаться вместе.
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В рамках презентации настольных процессоров серии Ryzen 7000 и наборов системной логики 600-й серии представители AMD рассказали и о технологии AMD EXPO (Extended Profiles for Overclocking), позволяющей быстро разгонять оперативную память благодаря наличию предустановленных профилей, гарантирующих тот или иной режим работы, и являющейся аналогом Intel XMP (Extreme Memory Profile).

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Источник изображения: AMD

Как оказалось, обе технологии оверклокинга, разработанные специалистами Intel и AMD, могут уживаться в рамках одного модуля оперативной памяти: буквально вчера мастер разгона Toppc объяснил все тонкости сего «содружества», а сегодня наглядно продемонстрировал данный факт, опубликовав скриншот популярной утилиты CPU-Z, что не скрылось от «зоркого глаза» энтузиаста под ником HXL.

Согласно опубликованному изображению, представленный модуль памяти имеет два профиля AMD EXPO с неизвестными параметрами, а также аналогичное число Intel XMP 3.0, позволяющих достигать показателей в 6000 и 6400 МГц.

Источник изображения: Twitter, HXL, Toppc

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Стоит отметить, что первые модули оперативной памяти с поддержкой AMD EXPO уже представлены рядом производителей, однако о подобном соседстве двух технологий приходится узнавать лишь от энтузиастов.

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#amd #intel #xmp #expo
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