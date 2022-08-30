Аналог Intel XMP от AMD «вышел на сцену».

После официального анонса настольных процессоров серии Ryzen 7000 компания AMD наконец-то поведала больше информации о своей новой технологии, именуемой EXPO и позволяющей разгонять оперативную память, сообщает ресурс VideoCardz со ссылкой на официальный сайт компании.

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Источник изображения: AMD

Сообщается, что технология AMD EXPO (Extended Profiles for Overclocking) позволяет легко и непринуждённо разгонять модули оперативной памяти типа DDR5, просто активировав нужный профиль автоматического разгона — подобная функция, имеющая название XMP, уже есть в арсенале Intel.

При этом AMD не собирается требовать с производителей каких-либо отчислений — технология будет бесплатной, что в теории должно ускорить её внедрение. Утверждается, что уже сейчас ряд комплектов памяти DDR5 от Kingston, Geil, G.Skill, ADATA и Corsair имеют поддержку AMD EXPO — всего говорится о более чем 15 различных моделей на старте.

Компания отмечает, что благодаря новой технологии пользователи смогут добиться повышения уровня игровой производительности в разрешении 1080p вплоть до 11 % при снижении задержки до ~63 нс.

Источник изображений: VideoCardz, AMD

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Ожидается, что уже в ближайшем будущем производители модулей оперативной памяти поделятся информацией о своих новых продуктах с поддержкой AMD EXPO.