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Энтузиаст сравнил уровень быстродействия Ryzen 9 7950X и Core i9-13900K в Geekbench 5 без AVX-512
Результат оказался вполне ожидаемым.
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Как известно, не так давно анонсированные настольные процессоры AMD серии Ryzen 7000 могут похвастаться целым рядом новых технологий и функций, одной из которых является поддержка набора инструкций AVX-512, чего лишены их соперники из стана Intel, относящиеся к семейству Rocket Lake-S, в результате чего некоторые пользователи были не слишком довольно сравнением достижений новинок обоих лагерей с задействованием 512-битной системы команд: разрешить имеющиеся споры по данному вопросу вызвался энтузиаст, известный под ником harukaze5719, сопоставивший уровни быстродействия новых моделей в бенчмарке Geekbench 5 в подтестах без задействования AVX-512.

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Согласно представленным данным, при однопоточной нагрузке в задачах с плавающий запятой и при выполнении целочисленных операций флагманский десктопный процессор AMD Ryzen 9 7950X уступает своему конкуренту в лице Core i9-13900K около 3.4 и 4.2 % соответственно.

Источник изображения: Twitter, harukaze5719

Стоит напомнить, что предыдущее противостояние между двумя флагманскими моделями из стана Intel и AMD в однопоточном состязании победителя не выявило.

Что касается достижений AMD Ryzen 9 7950X в сравнении с процессорами текущих поколений, то в аналогичных задачах превосходство новинки неоспоримо: представитель семейства Raphael обходит своего предшественника, Ryzen 9 5950X, на 23.2 и 25.9 %, а также превосходит Core i9-12900K на 12.1 и 6.1 %.

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Исходя из имеющейся информации, в продажу настольный процессор Ryzen 9 7950X, равно как и три его «соплеменника», анонсированных в рамках недавнего мероприятия AMD, поступит уже 27 сентября, в то время как модели Core 13-го поколения на полках магазинов окажутся лишь в октябре.

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#amd #intel #core i9-13900k #ryzen 9 7950x
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