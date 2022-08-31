Уровень производительности новинки весьма высок.

Рассмотренные с разных ракурсов настольные процессоры AMD серии Ryzen 7000, дебютировавшие буквально вчера, продолжают раскрывать свои секреты широкой компьютерной общественности: так, специалисты ресурса 3DCenter.org поделились слайдом, размещённым на сайте «красной команды» и ранее не опубликованным в рамках официальной презентации новинок.

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Исходя из представленных данных, настольный процессор AMD Ryzen 5 7600X, получивший в своё распоряжение 6 ядер/12 потоков с микроархитектурой Zen 4, работающих на частотах 4.7/5.3 ГГц в базовом/максимальном режимах, и снабжённый 6 Мбайт L2- и 32 Мбайт L3-кэша, ощутимо превосходит своего предшественника в лице Ryzen 5 5600X, оснащённого аналогичным количеством ядер/потоков, но основанного на микроархитектуре Zen 3 и имеющего частотную формулу 3.7/4.6 ГГц, в ряде игровых приложений при разрешении 1920x1080 с задействованием высоких настроек качества графики: если в Counter-Strike: Global Offensive и GTA V преимущество новинки составляет лишь 5 и 6 %, то в Middle-earth: Shadow of War и F1 2021 увеличивается до значений в 34 и 36 %, а в Tom Clancy's Rainbow Six Siege достигает своего пика в 40 %.

Источник изображений: AMD

В среднем же новинка превосходит модель прошлого поколения на 21 %, что, несомненно, является достаточно весомым показателем.

Стоит напомнить, что в рамках презентации своих новых продуктов AMD продемонстрировала достижения «народной» модели в сравнении с возможностями флагмана Intel текущего поколения в ряде тайтлов при аналогичном разрешении и настройках качества: в среднем Ryzen 5 7600X оказался на 5 % быстрее Core i9-12900K, отличающегося бо́льшим количеством ядер/потоков (16/24).

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Ценник наиболее доступной модели новой серии в лице Ryzen 5 7600X также способен заинтересовать ряд экономных геймеров: рекомендованная стоимость новинки составляет $299, а её появление на полках магазинов, равно как и остальных анонсированных представителей семейства Raphael, состоится 27 сентября.