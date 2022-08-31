Первые модели должны поступить в продажу уже в октябре.

Несколько часов назад AMD наконец-то явила миру своё новое поколение настольных процессоров серии Ryzen 7000, попутно представив и наборы системной логики 600-й серии, вариантов которых в настоящий момент насчитывается целых четыре, причём если о ряде моделей среднего и верхнего ценовых сегментов от некоторых производителей известно уже достаточно много, то более доступные платы, основанные на чипсете B650, пока что остаются «в тени»: исправить данную оплошность вызвался энтузиаст форума Hardwareluxx под ником Reous, раскопавший данные, приоткрывающие завесу тайны над некоторыми характеристиками семи моделей производства ASUS.

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Источник изображения: AnandTech

Согласно представленной информации, тайваньский производитель готовит как минимум шесть моделей плат, основанных на «стандартном» чипсете B650: модель Prime B650-Plus, выпускаемая в форм-факторе ATX, а также TUF Gaming B650M-Plus и TUF Gaming B650M-Plus WiFi, отличающиеся форм-фактором microATX, смогут предложить пару слотов PCIe 4.0 x16, два разъёма для установки твердотельных M.2-накопителей, один из которых будет поддерживать устройства с интерфейсом PCIe 5.0, а оставшийся — PCIe 4.0, mATX-платы TUF Gaming B650-Plus, TUF Gaming B650-Plus WiFi и ROG Strix B650-A Gaming WiFi обзаведутся двумя слотами PCIe 4.0 x16, но будут отличаться от предыдущих продуктов наличием одного разъёма M.2 с поддержкой PCIe версии 5.0 и двух слотов M.2 PCIe 4.0.

Источник изображения: Hardwareluxx, Reous

Единственная модель, основанная на «экстремальном» чипсете B650E, представленная в данном списке, а именно ROG Strix B650E-E Gaming Wi-Fi, сможет похвастаться двумя слотами PCIe 5.0, а также наличием трёх разъёмов для установки накопителей с интерфейсом PCIe 5.0 и одного — PCIe 4.0.

Кроме того, все упоминаемые новинки могут получить четыре коннектора SATA III, что должно удовлетворить не слишком требовательных пользователей.

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Стоит напомнить, что, согласно заявлению представителей AMD, ценники наиболее доступных моделей материнских плат, вероятно, основанных на наборе системной логики B650, стартуют с отметки в $125, а появление их в продаже ожидается уже в октябре.