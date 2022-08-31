Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
id_1 За пост начислено вознаграждение
Доступные платы ASUS на базе чипсета B650 для Ryzen 7000 могут предложить PCIe 5.0 для накопителей
Первые модели должны поступить в продажу уже в октябре.
рекомендации
3070 Gigabyte за 50 тр в Регарде
3080 Gigabyte Gaming за 70 с началом
3090 за 90 тр в Ситилинке
3060 Ti MSI за копейки - смотри
3070 Ti Gigabyte Gaming за 60 тр
3060 ASUS дешевле 40 тр

Несколько часов назад AMD наконец-то явила миру своё новое поколение настольных процессоров серии Ryzen 7000, попутно представив и наборы системной логики 600-й серии, вариантов которых в настоящий момент насчитывается целых четыре, причём если о ряде моделей среднего и верхнего ценовых сегментов от некоторых производителей известно уже достаточно много, то более доступные платы, основанные на чипсете B650, пока что остаются «в тени»: исправить данную оплошность вызвался энтузиаст форума Hardwareluxx под ником Reous, раскопавший данные, приоткрывающие завесу тайны над некоторыми характеристиками семи моделей производства ASUS.

реклама

Источник изображения: AnandTech

Согласно представленной информации, тайваньский производитель готовит как минимум шесть моделей плат, основанных на «стандартном» чипсете B650: модель Prime B650-Plus, выпускаемая в форм-факторе ATX, а также TUF Gaming B650M-Plus и TUF Gaming B650M-Plus WiFi, отличающиеся форм-фактором microATX, смогут предложить пару слотов PCIe 4.0 x16, два разъёма для установки твердотельных M.2-накопителей, один из которых будет поддерживать устройства с интерфейсом PCIe 5.0, а оставшийся — PCIe 4.0, mATX-платы TUF Gaming B650-Plus, TUF Gaming B650-Plus WiFi и ROG Strix B650-A Gaming WiFi обзаведутся двумя слотами PCIe 4.0 x16, но будут отличаться от предыдущих продуктов наличием одного разъёма M.2 с поддержкой PCIe версии 5.0 и двух слотов M.2 PCIe 4.0.

Источник изображения: Hardwareluxx, Reous

Единственная модель, основанная на «экстремальном» чипсете B650E, представленная в данном списке, а именно ROG Strix B650E-E Gaming Wi-Fi, сможет похвастаться двумя слотами PCIe 5.0, а также наличием трёх разъёмов для установки накопителей с интерфейсом PCIe 5.0 и одного — PCIe 4.0.

Кроме того, все упоминаемые новинки могут получить четыре коннектора SATA III, что должно удовлетворить не слишком требовательных пользователей.

рекомендации
3060 Ti за 40 тр в Регарде
3070 за 40 тр MSI в Ситилинке
Пиши на наш сайт и зарабатывай
3050 ASUS уже 30 тр
-30% на 6700XT ASUS
20 000р скидка на 3070 Ti = за копейки
RTX 3070 за 50 тр в Регарде
3060 дешевле 40тр в Ситилинке
3050 дешевле 30 тр в Регарде
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

Стоит напомнить, что, согласно заявлению представителей AMD, ценники наиболее доступных моделей материнских плат, вероятно, основанных на наборе системной логики B650, стартуют с отметки в $125, а появление их в продаже ожидается уже в октябре.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#amd #asus #ryzen 7000 #b650
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Народный AMD Ryzen 5 7600X обошёл премиальный Core i9-12900KS в однопотоке Geekbench 5
AMD Ryzen 9 7950X обходит Intel Core i9-13900K в тестах Geekbench
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Создана криптовалюта-паразит Эфира под названием Ethereum PoW (ETHW) – монету уже можно купить
13
На что способен самый быстрый российский 16-ядерный процессор Эльбрус-16С в Cyberppunk 2077
54
Показана обновлённая линейка напитков Coca-Cola в России под маркой "Добрый"
15
Народный AMD Ryzen 5 7600X в играх обходит Core i9-12900K в среднем на 5 % — официальные слайды
97
Курс рубля может обвалиться до 80 за $1– что ждёт экономику осенью и при чём тут голландская болезнь
201
AMD официально представила линейку настольных процессоров Ryzen 7000 на Socket AM5
197
Подробности о Zen 4 — более чем в 1.5 раза больше транзисторов и проблемы с нагревом Ryzen 7000
12
Слайды официальной презентации AMD Ryzen 7000 — рост IPC на 13 %, до 5.7 ГГц, цены от $299 до $699
11
RTX 4070 может разочаровать сравнительно малым приростом быстродействия и скромным объёмом памяти
22
Илон Маск предлагает запустить все атомные электростанции на полную мощность
7
На этой неделе в Steam бесплатно раздадут легендарную первую Mafia
9
Более 80 % российских пользователей ушедших западных аудиосервисов уже перешли на отечественные аналоги — опрос
7
Материнские платы на чипсете B650E для Ryzen 7000 станут лучшим выбором практичного пользователя
19
Российские геймеры разлюбили Steam и PlayStation Store – 34% пользователей перешли на торренты
14
Анонсирована World of Anterra — фэнтезийная ролевая игра с огромным миром, пиксельной графикой и процедурной генерацией уровней
4
Газпром сжигает газ предназначенный для поставок в Европу, на сумму 10 млн долл в день
42
AMD рассчитывает выпускать решения для Socket AM5 как минимум до 2025 года
15
Наиболее полная информация о процессорах AMD Ryzen 7000 – низкие цены и высокие тактовые частоты
19
Видеокарты AMD так и не стали популярны среди геймеров – выбираем 5 игровых моделей на любой кошелёк
7
30 минут игрового процесса Tempest Rising — идейной наследницы стратегий серии Command & Conquer
3

Популярные статьи

10 малоизвестных, полезных, бесплатных и компактных утилит для Windows 10 и 11. Часть 2
4
Продажа видеокарт майнерам - бизнес от которого невозможно отказаться, но нужно пережить POS
41
Анонс новых процессоров AMD Ryzen 7000 официально состоялся: характеристики, цены, начало продаж
276
Age of Wonders. Современность фаната. Часть 3-1, AoW 3
1

Сейчас обсуждают

ark-bak
04:18
Пью пиво вместо этого дерьма. Хотя и оно дерьмо.
Показана обновлённая линейка напитков Coca-Cola в России под маркой "Добрый"
Дмитрий Истомин
04:10
А они и так задерут. Впрочем, мне всё равно, я буду Ryzen брать. Мелкоядра? Не, не надо, даже если их там 64 отсыпят. В среднем, 12900K быстрее 5950X в играх на 5 — 10%. Есть конечно аномалии, где отр...
Народный AMD Ryzen 5 7600X обошёл премиальный Core i9-12900KS в однопотоке Geekbench 5
x-Chief-x
03:55
Как обычно чинуши о народе думают. Как бы ещё наебать да высосать последнее. Впереди нас ждут весёлые времена...
Курс рубля может обвалиться до 80 за $1– что ждёт экономику осенью и при чём тут голландская болезнь
x-Chief-x
03:52
Друзья китайцы:) А сказать спасибо нужно Маил.ру Эти крысы рулят курсом. Всё для народа...
Курс на Aliexpress вырос с 63 до почти 69 рублей
KAA
03:47
А почему именно Asus ROG Crosshair X670E GENE? По этой материнке еще даже обзоров не было? По своему опыту могу сказать, что для разных серий процессоров, как для Интел, так и для АМД, были наиболее и...
Анонс новых процессоров AMD Ryzen 7000 официально состоялся: характеристики, цены, начало продаж
Kasyan
03:26
- Нам все равно, сколько украинцев умрёт. Вам плевать, что для них вы расходный материал! Ну тут лоботомия поможет.
Курс рубля может обвалиться до 80 за $1– что ждёт экономику осенью и при чём тут голландская болезнь
Taketon
03:25
Мамкин математик, для тебя домашнее задание сосчитай например сколько банкоматов в твоем хуторе умножь на еще на пару миллионов хуторов добавь сотню городов миллионников ну и т.д. то есть уже произво...
На что способен самый быстрый российский 16-ядерный процессор Эльбрус-16С в Cyberppunk 2077
warlam
03:25
Потому что это просто дезинформация, которую давно уже развенчали.
Газпром сжигает газ предназначенный для поставок в Европу, на сумму 10 млн долл в день
Павел Ли
03:25
Если ты умудряешься несколько раз подряд повторить одну и ту же ошибку с одним и тем же предметом, то виноват не предмет, а твоя непроходимая тупость и необучаемость. Сразу вспоминаю серию Смешариков,...
Почему AMD - плохая платформа для тестирования
Kasyan
03:13
Как ты себе представляешь 10/20 на АМД?! Два шестиядерника с отключенным одним ядром.
AMD Ryzen 9 7950X в Geekbench обогнал в многопотоке Intel Core i9-12900K и приблизился к i9-13900K
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем