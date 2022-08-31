Несколько часов назад AMD наконец-то явила миру своё новое поколение настольных процессоров серии Ryzen 7000, попутно представив и наборы системной логики 600-й серии, вариантов которых в настоящий момент насчитывается целых четыре, причём если о ряде моделей среднего и верхнего ценовых сегментов от некоторых производителей известно уже достаточно много, то более доступные платы, основанные на чипсете B650, пока что остаются «в тени»: исправить данную оплошность вызвался энтузиаст форума Hardwareluxx под ником Reous, раскопавший данные, приоткрывающие завесу тайны над некоторыми характеристиками семи моделей производства ASUS.
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Источник изображения: AnandTech
Согласно представленной информации, тайваньский производитель готовит как минимум шесть моделей плат, основанных на «стандартном» чипсете B650: модель Prime B650-Plus, выпускаемая в форм-факторе ATX, а также TUF Gaming B650M-Plus и TUF Gaming B650M-Plus WiFi, отличающиеся форм-фактором microATX, смогут предложить пару слотов PCIe 4.0 x16, два разъёма для установки твердотельных M.2-накопителей, один из которых будет поддерживать устройства с интерфейсом PCIe 5.0, а оставшийся — PCIe 4.0, mATX-платы TUF Gaming B650-Plus, TUF Gaming B650-Plus WiFi и ROG Strix B650-A Gaming WiFi обзаведутся двумя слотами PCIe 4.0 x16, но будут отличаться от предыдущих продуктов наличием одного разъёма M.2 с поддержкой PCIe версии 5.0 и двух слотов M.2 PCIe 4.0.
Источник изображения: Hardwareluxx, Reous
Единственная модель, основанная на «экстремальном» чипсете B650E, представленная в данном списке, а именно ROG Strix B650E-E Gaming Wi-Fi, сможет похвастаться двумя слотами PCIe 5.0, а также наличием трёх разъёмов для установки накопителей с интерфейсом PCIe 5.0 и одного — PCIe 4.0.
Кроме того, все упоминаемые новинки могут получить четыре коннектора SATA III, что должно удовлетворить не слишком требовательных пользователей.
Стоит напомнить, что, согласно заявлению представителей AMD, ценники наиболее доступных моделей материнских плат, вероятно, основанных на наборе системной логики B650, стартуют с отметки в $125, а появление их в продаже ожидается уже в октябре.