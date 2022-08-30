Разнообразие чипсетов позволит производителям предлагать модели для кошельков разной степени толщины.

Завершившееся несколько часов назад мероприятие AMD, посвящённое презентации новой платформы Socket AM5, не ограничилось анонсом только лишь настольных процессоров Ryzen 7000 — совместно с ними были представлены и чипсеты 600-й серии, которые станут основой для сопутствующих материнских плат.

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Как сообщает ресурс AnandTech, помимо уже известных наборов системной логики X670/X670E и B650 представители AMD явили миру ещё один чипсет, именуемый B650E, который получит некоторые преимущества по сравнению со своим «стандартным сотоварищем».

Ожидается что, материнские платы, базирующиеся на «экстремальных» версиях чипсетов AMD X670E и B650E, смогут предложить поддержку интерфейса PCIe версии 5.0 как для графических адаптеров, так и для твердотельных накопителей, в то время как продукты с набором системной логики X670 недосчитаются как минимум слота PCIe 5.0 для установки видеокарт, а наиболее доступные модели плат на базе чипсета B650 могут получить лишь разъёмы PCIe 4.0.

Кроме того, для всех моделей заявлена поддержка модулей оперативной памяти типа DDR5 и возможность разгона.

Подобный подход со стороны AMD даёт производителям плат пространство «для манёвров»: естественно, модели материнских плат на топовом чипсете будут стоить достаточно дорого, что связано с наличием более качественных компонентов и печатной платы с большим количеством слоёв, однако и продукты, основанные на «стандартных» чипсетах смогут удовлетворить потребности менее требовательных пользователей.

При этом стоимость наиболее доступных моделей также будет весьма приятной: как утверждает AMD, ценники на новые платы будут начинаться с отметки в $125.

Источник изображений: AnandTech

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Сообщается, что материнские платы на базе чипсетов X670E и X670 дебютируют совместно с настольными процессорами Ryzen 7000 уже через несколько недель, а именно 27 сентября, в то время как выхода продуктов на основе наборов системной логики B650E и B650 придётся подождать до октября.