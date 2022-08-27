Показатели GeForce RTX 4090 и RTX 4080 могут впечатлить.

На фоне намерений NVIDIA поведать больше информации касательно характеристик и возможностей представительниц предстоящей линейки графических адаптеров серии GeForce RTX 40 уже во второй половине сентября разного рода инсайдеры стараются успеть поделиться с общественностью как можно большим количеством имеющихся у них данных, а энтузиаст harukaze5719 решил собрать все «утечки» воедино, опубликовав пару таблиц, иллюстрирующих спецификации новинок и показатели их энергоэффективности.

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Источник изображения: Wccftech

Стоит отметить, что ряд моделей уже фигурировал в недавних «сводках» от энтузиаста, народные видеокарты GeForce RTX 4060 Ti и RTX 4060 напомнили о себе буквально вчера, а доступные модели в лице RTX 4050 Ti и RTX 4050 посетили таблицу впервые. Впрочем, освежить в памяти уже имеющуюся информации не помешает.

Согласно представленным данным, полноценный графический процессор AD102 получит в своё распоряжение 18432 FP32-ядер и, возможно, станет основой для полупрофессиональной модели серии TITAN, оснащённой 48 Гбайт видеопамяти типа GDDR6X.

Флагманская игровая видеокарта, GeForce RTX 3090 Ti, может получить 18176 ядер CUDA и 48 Гбайт видеопамяти GDDR6X, характеризующейся эффективной частотой 24 ГГц, в то время как основой для предтоповой GeForce RTX 4090 станет чип, наделённый 16384 CUDA-ядрами и работающий на базовой частоте 2235 МГц с повышением до 2520 и 2750 МГц в boost- и максимальном режимах соответственно, а объём видеобуфера новинки составит 24 Гбайт (GDDR6X, 21 ГГц).

Производительные модели GeForce RTX 4080 Ti и RTX 4080 обзаведутся 14592 и 9728 ядрами CUDA, а также получат 20 и 16 Гбайт видеопамяти типа GDDR6X, работающей на эффективной частоте 21 и 23 ГГц соответственно.

Видеоадаптер GeForce RTX 4070 будет базироваться на графическом процессоре с 7680 FP32-ядрами, функционирующем на частоте 2310 МГц в номинальном режиме с возможностью увеличения до 2610 и 2800 МГц в boost- и максимальном режимах. При этом модель будет наделена 12 Гбайт памяти GDDR6X с эффективной частотой 21 ГГц.

«Народные» модели GeForce RTX 4060 Ti и RTX 4060 получат 6144 и 3968 ядер CUDA, а также обзаведутся 10 и 8 Гбайт видеопамяти типа GDDR6, работающими на эффективных частотах 17.5 и 17 ГГц соответственно.

Наиболее же доступные видеокарты в лице GeForce RTX 4050 Ti и RTX 4050 смогут похвастаться наличием 2816 и 2048 FP32-ядер и 8 Гбайт памяти GDDR6 с показателями эффективной частоты 16 и 14 ГГц, а также шиной в 128 бит.

Для сравнения энергоэффективности предстоящих новинок и их предшественниц энтузиаст использовал имеющиеся результаты тестирования видеокарт в Time Spy Extreme и их значения TBP: согласно представленным расчётам, GeForce RTX 4080 с энергопотреблением в 320 Вт и 14000 набранными баллами выглядит наиболее впечатляюще, выигрывая у своей предшественницы 57.3 %, за ней по пятам следует RTX 4090 (450 Вт, 20000 очков), оказываясь впереди RTX 3090 на 52.5 %, чуть хуже выглядит RTX 4070 (11000 «попугаев», 285 Вт), опережая RTX 4070 на 24.9 %, а RTX 4060 (230 Вт, 6000 баллов) и RTX 4060 Ti (275 Вт, 8600 очков) в данном противостоянии смотрятся весьма бледно, опережая соответствующие модели текущего поколения всего на 10.9 и 9.7 % соответственно.

Источник изображений: Twitter, harukaze5719

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Впрочем, стоит учесть, что приведенные данные базируются на ряде инсайдов и слухов, поэтому реальное положение дел может быть несколько иным.