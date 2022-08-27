Кроме того, информатор поделился некоторыми техническими характеристиками новинок.

На фоне неумолимо надвигающегося дебюта видеоадаптеров NVIDIA серии GeForce RTX 40 последние несколько недель ознаменовались неиссякаемым потоком информации касательно характеристик и достижений моделей верхнего ценового диапазона, а вот данными, приоткрывающими завесу тайны над спецификациями «народных» видеокарт, разного рода инсайдеры делятся пока с неохотой: исправить сие недоразумение вызвался энтузиаст под ником FCL, поделившийся новой порцией информации о возможностях пары предстоящих новинок, сообщает ресурс Wccftech.

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Источник изображения: Wccftech

Полагаясь на имеющиеся данные, графический адаптер NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti будет основан на GPU AD104-180-A1 с 6144 CUDA-ядрами «на борту», средний показатель частоты которого превысит отметку в 2600 МГц, а также получит в своё распоряжение 10 Гбайт видеопамяти типа GDDR6 с эффективной частотой 17.5 ГГц при 160-битной шине, а уровень TBP новинки составит около 270-280 Вт.

«Сердцем» более доступной GeForce RTX 4060 станет чип AD106-300, наделённый 3968 ядрами CUDA и характеризующийся средней частотой более 2700 МГц. Кроме того, новинка обзаведётся 8 Гбайт видеопамяти GDDR6 с эффективной частотой 17 ГГц и шиной в 128 бит, а её уровень TBP будет варьироваться в пределах 230-240 Вт.

Источник изображения: Twitter, FCL

Сравнив характеристики предстоящих моделей NVIDIA со спецификациями их предшественниц, можно отметить, что на фоне RTX 3060 Ti видеокарта GeForce RTX 4060 Ti получила на 26 % больше ядер CUDA и может похвастаться на 2 Гбайт «потолстевшим» видеобуфером, а вот в разрезе разрядности шины представительница нового поколения проигрывает (160 против 256 бит), в то время как RTX 4060 обзавелась большим на 11 % по сравнению с RTX 3060 числом FP32-ядер, но проигрывает в объёме памяти (8 против 12 Гбайт) и битности шины (128 против 192 бит), не говоря уже про существенно возросшие «аппетиты» новинок.

Что касается уровня быстродействия представительниц серии GeForce RTX 40, то, согласно данным инсайдера, в тестовом пакете 3DMark Time Spy Extreme модель GeForce RTX 4060 Ti набирает около 8600 баллов, что позволяет ей обогнать RTX 3060 Ti и RTX 3070 Ti на 46.8 и 18.6 %, практически поравнявшись с RTX 3080 (-3.5 %), в то время как видеокарта GeForce RTX 4060 завоёвывает ~6000 очков, превосходя RTX 3060 на 47.0 % и даже чуть обогнав RTX 3060 Ti (+2.4 %).

Источник изображения: Wccftech

Естественно, всецело доверять подобным данным не стоит, относя их к категории слухов, тем более, что упоминаемый инсайдер пока что никак себя не зарекомендовал

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Больше информации касательно возможностей графических адаптеров серии GeForce RTX 40 компания NVIDIA намерена поведать уже в сентябре, однако рассчитывать на скорое появление в продаже «народных» моделей не стоит — исходя из имеющихся данных, дебют RTX 4060 и RTX 4060 Ti может задержаться до первого квартала следующего года.