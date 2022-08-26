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Ryzen 7 7700X и Ryzen 9 7950X (ES) удалось протестировать в CPU-Z — новинки позади CPU Raptor Lake
Достижения процессоров AMD в данном бенчмарке не впечатляют.
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Всё большее количество энтузиастов, так или иначе раздобывших образцы настольных процессоров AMD серии Ryzen 7000, публикует результаты тестов предстоящих новинок и делится с общественностью проблемами, с которыми им пришлось столкнуться: так, буквально вчера стало известно о невозможности прохождения встроенного теста CPU-Z одним из «инженерников» Ryzen 9 7950X, а сегодня энтузиаст под ником harukaze5719 опубликовал изображения, подтверждающие удачный исход «замеров», произведённых уже другим специалистом.

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Источник изображения: VideoCardz, AMD

К сожалению, инсайдер поработал над представленными изображениями в графическом редакторе, чтобы скрыть итоговые результаты, однако поделился их примерными значениями в однопотоке, забыв удалить параметр «Multi Thread Ratio», в результате чего имеется возможность подсчитать приблизительные достижения новинок в многопотоке: сообщается, что инженерный образец 16-ядерного 32-поточного Ryzen 9 7950X и 8-ядерный 16-поточный Ryzen 7 7700X, представляющий более позднюю ревизию, в однопоточной дисциплине CPU-Z получают около 750-780 очков, в то время как в многопоточном подтесте представители семейства Raphael должны набирать ~16147-16793 и ~7748-8057 баллов соответственно.

Источник изображений: Twitter, harukaze5719

Сравнив достижения предстоящих моделей от AMD с их предполагаемыми конкурентами из стана Intel, можно отметить, что в однопоточном и многопоточном состязаниях Ryzen 9 7950X (ES) уступает позднему «инженернику» Core i9-13900K, располагающему 24 ядрами/32 потоками, около 11-15 и 7-10 %, в то время как Ryzen 7 7700X отстаёт от 16-ядерного 24-поточного Core i7-13700K (ES) на 11-15 и 36-39 %, а также оказывается позади 14-ядерного 20-поточного Core i5-13600K (ES) на 6-10 и 19-22 %.

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Стоит отметить, что в тестировании принимали участие не финальные образцы, а модели более ранних ревизий, в то время как от процессоров, которые поступят в продажу, можно ждать более высокого уровня производительности.

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#amd #ryzen 7 7700x #ryzen 9 7950x
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