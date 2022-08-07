Топовый представитель семейства Alder Lake-S тоже был повержен.

На фоне скорого дебюта настольных процессоров Intel, принадлежащих к семейству Rocket Lake-S, информация, приоткрывающая завесу тайны над уровнем производительности ряда предстоящих новинок, продолжает то и дело появляться в сети: так, известный инсайдер под ником TUM_APISAK решил опубликовать результаты тестов флагманской модели «синей команды» в популярном бенчмарке Cinebench R23.

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Источник изображения: Wccftech

Как можно заметить, флагманский настольный процессор Intel Core i9-13900K, наделённый 24 ядрами/32 потоками, среди которых нашлось место 8 производительным и 16 энергоэффективным ядрам, в однопоточном подтесте Cinebench R23 смог набрать 2277 баллов, а в многопоточном состязании новинка смогла завоевать 39086 очков, что помогло ей обогнать своего соперника из стана AMD в лице 16-ядерного 32-поточного Ryzen 9 5950X в среднем на 36-38 % как в однопотоке, так и в многопотоке.

Источник изображения: Twitter, TUM_APISAK

При сравнении достижений топового представителя семейства Rocket Lake-S со средними результатами его предшественника, Core i9-12900K, имеющего в своём распоряжении 16 ядер/24 потока (по 8 P- и E-ядер), победа вновь остаётся за предстоящей новинкой: при однопоточной нагрузке Core i9-13900K оказывается быстрее на 12-14 %, при многопоточной — на 40-42 %.

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Впрочем, уже через несколько недель должны дебютировать настольные процессоры AMD серии Ryzen 7000 на базе архитектуры Zen 4 — именно с ними и предстоит конкурировать представителям Rocket Lake-S.