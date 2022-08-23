Кроме того, набор драйверов исправляет целый ряд неполадок.

Компания AMD представила очередную версию пакета графических драйверов Adrenalin Edition, получившую порядковый номер 22.8.2, которая принесла поддержку для игровых приложений Saints Row с задействованием API DirectX 12 и The Bridge Curse Road to Salvation.

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Источник изображения: YouTube, AMD

Кроме того, специалистам «красной команды» удалось справиться с проблемами, связанными с невозможностью запуска тайтла FINAL FANTASY VIII Remastered, возникновением мерцания в процессе игры в Lost Ark при изменении настроек отображения или проверке информации о персонаже для графических адаптеров серии Radeon RX 6800, неожиданным завершением работы DaVinci Resolve Studio 17 при задействовании кодировщика AMD для ряда видеокарт, в том числе Radeon RX 6900 XT, а владельцы видеоадаптеров серии Radeon RX 6600 более не столкнутся с багом VCE в VEGAS Pro.

Отмечается, что специалисты AMD и разработчики Saints Row в поте лица работают над решением неполадок в игровом приложении при использовании API DirectX 11 и Vulkan — пока что геймерам рекомендуется активировать DirectX 12 в игре, а владельцам гибридной графики следует задействовать режим высокой производительности в настройках Windows.

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Ознакомиться со всеми изменениями и известными проблемами, которые специалисты «красной команды» обещают исправить позже, а также скачать свежую версию набора драйверов имеется возможность на официальном сайте AMD.