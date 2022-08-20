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Intel надеется повысить быстродействие видеокарт Arc в DX11-играх и напоминает о важности ReBAR
Кроме того, компания сообщает о поддержке видеоадаптерами Arc функции VRR.
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Помимо откровений касательно работы специалистов Intel над исправлением целого ряда ошибок и недочётов в графических драйверах Arc, которые удаётся находить в том числе благодаря стараниям ряда обзорщиков, в недавно опубликованном материале на официальном сайте компании Лиза Пирс (Lisa Pearce), занимающая пост вице-президента и генерального менеджера подразделения Visual Compute Group, рассказала и о некоторых иных нюансах, связанных с графическими продуктами «синей команды».

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Источник изображения: Intel

Представитель Intel признаёт, что в настоящий момент видеоадаптеры Intel под брендом Arc не в состоянии обеспечить одинаковый уровень производительности в играх при задействовании DirectX 11 и DirectX 12, что связано с некоторыми особенностями более старой версии API, требующими доработки со стороны специалистов компании, однако ожидает, что в предстоящих версиях драйверов разрыв между DX11 и DX12 сократится, а пока рекомендует активировать более новую версию API в тех игровых приложениях, где это возможно.

Кроме того, было сказано и о внедрении интерфейса D3D9On12 для старых игр, разрабатываемого Microsoft и являющегося связующим звеном между API DX9 и DX12 — отмечается, что специалисты Intel всесторонне изучают данное решение, оценивая производительность и совместимость.

Помимо этого, Лиза Пирс сообщила о поддержке видеокартами Arc функции Variable Refresh Rate (VRR) и напомнила о важности технологии Resizable BAR, поддерживаемой современными материнскими платами и процессорами, отметив, что графические адаптеры Arc специально оптимизированы для работы с задействованием данной функции, а её активация положительным образом сказывается на уровне быстродействия.

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Действительно, судя по недавнему тесту Arc A380 в паре с Ryzen 7 5800X, технология ReBAR весьма важна для видеоадаптера — без включения оной, помимо более низкого уровня быстродействия, наблюдались заметные зависания.

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#intel #arc
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Сейчас обсуждают

REY_B_
19:04
"о важности технологии Resizable BAR" - Да так сейчас во всём. Сначала пихают "ухудшение", а потом типа "радуйтесь что много". Тут уж как ни крути, 1080 никогда 4К не будет. И курица не птица... И нын...
Intel надеется повысить быстродействие видеокарт Arc в DX11-играх и напоминает о важности ReBAR
Dimkovski
19:04
Цены действительно снизились. Но до рекомендашек ещё далеко. 3080Ti жду по 80тыс руб.
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Александр Рязанцев
19:03
Хохлики вы куда опять лезите? Тут про технику говорят а вы про гавно, ой простите пол украину
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Zorro
18:58
RTX 3060 это уровень +- GTX1080. Только плюшек у RTX 3060 больше во первых холоднее и поддерживает лучи и DLSS. а твой хваленый Arc уже стало известно не поддерживает DirectX 9. Про старые игры можно...
Intel нашла более четырёх десятков проблем с драйверами Arc благодаря лишь одному обзору
ztestx86
18:57
че то они прям спешат всего то 2 года прошло)) я так понял планы по мультиплееру уже даже не заикаются)
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ничего этого не будет 2.5. здания открытых для гг это все что есть в игре)) еще тысячи мест где кривые двери и прочее
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exit65535
18:56
Открою тебе секрет - кредиткой можно пользоваться не платя процентов. А кредитом надо уметь пользоваться, это инструмент, как молоток - можно гвозди забивать, а можно пальцы себе сломать.
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flyval
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Чтобы совать в вентилятор и смотреть что получиться. Для чего же ещё!
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Bnertiagfh
18:53
Только дебилы не пользуются кредитами. С учётом российской инфляции проценты по кредиту частично нивелируются. И расскажешь про дибилов, когда у тебя холодильник или плита сломается, а на новый денег ...
Долги жителей России по кредитным картам впервые превысили 1,5 трлн рублей
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