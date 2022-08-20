Кроме того, компания сообщает о поддержке видеоадаптерами Arc функции VRR.

Помимо откровений касательно работы специалистов Intel над исправлением целого ряда ошибок и недочётов в графических драйверах Arc, которые удаётся находить в том числе благодаря стараниям ряда обзорщиков, в недавно опубликованном материале на официальном сайте компании Лиза Пирс (Lisa Pearce), занимающая пост вице-президента и генерального менеджера подразделения Visual Compute Group, рассказала и о некоторых иных нюансах, связанных с графическими продуктами «синей команды».

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Источник изображения: Intel

Представитель Intel признаёт, что в настоящий момент видеоадаптеры Intel под брендом Arc не в состоянии обеспечить одинаковый уровень производительности в играх при задействовании DirectX 11 и DirectX 12, что связано с некоторыми особенностями более старой версии API, требующими доработки со стороны специалистов компании, однако ожидает, что в предстоящих версиях драйверов разрыв между DX11 и DX12 сократится, а пока рекомендует активировать более новую версию API в тех игровых приложениях, где это возможно.

Кроме того, было сказано и о внедрении интерфейса D3D9On12 для старых игр, разрабатываемого Microsoft и являющегося связующим звеном между API DX9 и DX12 — отмечается, что специалисты Intel всесторонне изучают данное решение, оценивая производительность и совместимость.

Помимо этого, Лиза Пирс сообщила о поддержке видеокартами Arc функции Variable Refresh Rate (VRR) и напомнила о важности технологии Resizable BAR, поддерживаемой современными материнскими платами и процессорами, отметив, что графические адаптеры Arc специально оптимизированы для работы с задействованием данной функции, а её активация положительным образом сказывается на уровне быстродействия.

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Действительно, судя по недавнему тесту Arc A380 в паре с Ryzen 7 5800X, технология ReBAR весьма важна для видеоадаптера — без включения оной, помимо более низкого уровня быстродействия, наблюдались заметные зависания.