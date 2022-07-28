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Ryzen 7 5800X смог раскрыть потенциал Arc A380 в играх — без rBAR у карты серьёзные проблемы
У специалистов Intel ещё полно работы.
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Возвращение Intel на рынок дискретных игровых видеоадаптеров нельзя назвать помпезным и слишком громким: пока что компания может предложить геймерам лишь модель начального уровня в лице Arc A380, которую в настоящий момент можно раздобыть лишь на азиатских площадках.

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Впрочем, подобная осторожность «синей команды» может быть вполне обоснованной: вполне вероятно, что компания хочет набить поменьше «шишек», сначала обкатав свои новые технологии на не слишком искушённых пользователях, а работы у специалистов Intel хватает — это и аналог функций DLSS и FSR, именуемый XeSS, и поддержка технологии Resizable BAR, которая, по словам компании, может весьма повлиять на уровень производительности видеокарты, и ряд других возможностей.

Естественно, бывалые специалисты словам производителей если и верят, то только после тщательного изучения непосредственно самих продуктов: именно так поступили и исследователи сайта TechPowerUp, раздобывшие видеокарту GUNNIR Photon Arc A380 за $190, рекомендованная стоимость которой, впрочем, не должна превышать $150.

Исследуемая модель основана на графическом процессоре ACM-G11, имеющем в своём распоряжении 8 Xe-ядер со 128 исполнительными блоками и 1024 унифицированными шейдерами «на борту», функционирующем на частоте 2450 МГц. При этом объём видеопамяти графического адаптера равен 6 Гбайт, тип используемой памяти — GDDR6, а ширина шины составляет 96 бит. Видеоадаптер подключается при помощи 8 линий PCIe 4.0 и имеет один 8-контактный коннектор дополнительного питания.

Помимо самой видеокарты тестовая система включала в себя настольный процессор AMD Ryzen 7 5800X, материнскую плату EVGA X570 Dark и модули оперативной памяти Thermaltake TOUGHRAM DDR4-4000 (20-23-23-42) общим объёмом 16 Гбайт при частоте Infinity Fabric в 2000 МГц (1:1).

Переходя непосредственно к результатам тестов, можно отметить, что технология Resizable BAR действительно даёт ощутимый прирост к производительности для Arc A380, что наглядно демонстрируют итоговые графики, основанные на достижениях видеоадаптера в нескольких десятках популярных игровых приложений: так, в разрешении 1920x1080 разница в быстродействии при включённой и выключенной функции Resizable BAR составила 18 %, а в 2560x1440 и 3840x2160 – 17 и 11 % соответственно, что позволило обогнать соперниц в лице Radeon RX 6400 и GeForce GTX 1650.

Кроме того, использование технологии Resizable BAR не только полезно, но и необходимо для нормального функционирования Arc A380: оказалось, что без активации оной в ряде игр наблюдаются весьма заметные зависания.

При этом в ходе испытаний Arc A380 исследователи столкнулись с серьёзными проблемами при использовании стабильного пакета драйверов с порядковым номером 101.1743, в то время как установка бета-версии 101.3220 решила все проблемы, поэтому тесты с задействованием последней и были приняты за «эталон».

Что касается игр с задействованием технологии трассировки лучей, то с ними Arc A380 справляется весьма неплохо: согласно заключению специалистов источника, падение производительности при активации рейтрейсинга намного ниже по сравнению с видеокартами AMD и практически равно достижениям графических адаптеров NVIDIA. Впрочем, для модели начального уровня это вряд ли является значимым достижением, учитывая значения кадровой частоты — тут бы пригодилась разрабатываемая Intel технология масштабирования XeSS, однако работы над ней всё ещё ведутся, хотя и аналог в лице AMD FSR, который работает в том числе на видеокартах Intel Arc, никто не отменял.

Источник изображений: TechPowerUp

Возможности оверклокинга с используемым ПО пока что весьма скудны: разгон памяти стандартными средствами в данный момент осуществить невозможно, а GPU удалось разогнать до 2696 МГц, хоть и с некоторыми трудностями, что дало прирост к быстродействию в Unigine Heaven на 5.0 %.

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Подводя итог, исследователи отметили достаточно высокий уровень производительности Arc A380, естественно, как для модели начального уровня, однако высокая фактическая стоимость и «сырые» драйверы, возможно, пока что остановят ряд геймеров, которые всё же предпочтут подождать, пока специалисты Intel проведут «работу над ошибками».

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#intel #arc a380
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