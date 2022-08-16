Дебюта новинок придётся немного подождать.

Почитателям продукции AMD и просто рядовым пользователям, желающим заполучить новенький настольный процессор серии Ryzen 7000 уже в середине сентября, похоже, придётся немного повременить с покупкой: как сообщает сайт Wccftech, опираясь на информацию, полученную из своих собственных источников, «красная команда» переносит дату дебюта предстоящих новинок.

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Источник изображения: Wccftech

Согласно данным ресурса, если ранее в продажу десктопные процессоры Ryzen 7000 должны были поступить уже 15 сентября, то теперь сие знаменательное событие состоится почти на две недели позже: сообщается, что AMD выпустит свои новые модели «в свет» в аккурат к анонсу настольных процессоров Intel 13-го поколения, то есть 27 сентября. При этом на полках магазинов представители семейства Raptor Lake-S должны появиться лишь в октябре, что даёт их оппонентам фору в пару-тройку недель.

Пока остаётся загадкой, что именно сподвигло AMD перенести запуск своих CPU на более позднюю дату, так как, исходя из имеющейся информации, чуть ранее компания уведомляла своих партнёров о готовящемся дебюте как раз в середине сентября.

Что касается даты официального анонса настольных процессоров Ryzen 7000 и сопутствующих материнских плат на базе наборов системной логики X670E/X670, то данное событие по-прежнему должно состояться 29 августа, по крайней мере, обновлённой информации пока не поступало.

Ожидается, что представители семейства Raphael будут основаны на новейшей архитектуре Zen 4, сулящей прирост IPC, достигающий значения в 8 %, что на фоне увеличенных тактовых частот и TDP позволит достичь повышения уровня производительности более чем на 15 и 35 % в однопоточных и многопоточных задачах соответственно.

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При этом рекомендованная стоимость предстоящих новинок не должна слишком удивить: как гласит недавняя «утечка», ценник 8-ядерного 16-поточного Ryzen 7 7700X, равно как и его предшественника на старте продаж, остановится на отметке в $299, а за 12-ядерный 24-поточный Ryzen 9 7900X и топовый Ryzen 9 7950X, несущий на своём «борту» 16 ядер/32 потока, попросят чуть более $549 и $799 соответственно.