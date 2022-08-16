Кроме того, есть и другие призы.

Неумолимо приближающийся дебют настольных процессоров AMD Ryzen 7000 и материнских плат на базе наборов системной логики 600-й серии заставляет маркетологов ряда производителей активно думать над тем, как заинтересовать потенциальных покупателей: несколько дней назад MSI сообщила о розыгрыше материнской платы на основе чипсета X670, а сегодня уже ASUS расщедрилась на подарки.

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Как сообщает тайваньский производитель, в конце августа будет разыграно великое множество призов на общую сумму в более 10000 долларов: «вишенкой на торте» станет топовая материнская плата ROG Crosshair X670E Extreme, отличающаяся качественной подсистемой питания, организованной по схеме 20+2 и дополненной силовыми каскадами на 110 А, наличием целых пяти слотов для установки твердотельных накопителей M.2, а также пары разъёмов для устройств с интерфейсом PCIe 5.0 и четырёх слотов для модулей оперативной памяти типа DDR5, в паре с настольным процессором Ryzen 7000.

Источник изображения: ASUS

Среди остальных премиальных призов, которые компания намерена подарить счастливчикам, значится игровой ноутбук ROG Flow X16 с сенсорным 16-дюймовым экраном, вращающимся на 360 градусов, на базе процессора Ryzen 9 6900HS и игровой 48-дюймовый OLED-монитор ROG Swift OLED PG48UQ с разрешением 4K и частотой обновления 138 Гц в «турборежиме».

Кроме того, ASUS разыграет ещё несколько подарков — от видеокарт и блоков питания до игровых гарнитур, мышей и роутеров.

Источник изображения: Twitter, ROG Global

Чтобы узнать больше о предстоящих продуктах ASUS, рекомендуется присоединиться к пресс-конференции ROG, запланированной на 23 августа, а для того, чтобы иметь возможность заполучить новенький Ryzen 7000 вкупе с топовой материнской платой или выиграть приз попроще, нужно принять участие в ряде викторин в рамках мероприятия ROG Gamescom Fan Event, проходящего на день позже, а именно 24 августа — сообщается, что на этот день запланировано сразу несколько конкурсов, в которых участники продемонстрируют свои знания об оборудовании, при этом каждый этап будет ограничен 2000 соревнующихся, поэтому необходимо занять очередь пораньше.

Стоит отметить, что могут существовать дополнительные ограничения (например, в связи с санкциями), о которых компания забыла сообщить, однако сделает это в процессе проведения мероприятий.

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Больше информации касательно предстоящих мероприятий ASUS можно узнать на специальной странице компании.