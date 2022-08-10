Без ложки дёгтя в сей бочке мёда не обошлось.

В преддверии скорого выхода настольных процессоров AMD Ryzen 7000 и сопутствующих им материнских плат на базе чипсетов 600-й серии, компания MSI решила подогреть интерес будущих покупателей, разыграв среди поклонников свей продукции ценные призы.

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Источник изображения: MSI

Для участия в данном мероприятии, которое будет проводиться с 5 по 31 августа, необходимо ответить на вопросы викторины на специальной странице, а также можно (но не обязательно) подписаться на официальные страницы MSI в Twitter, Instagram и TikTok. Кроме того, для отслеживания новостей следует подписаться на рассылку материалов компании. При этом каждый шаг увеличит шансы участника на выигрыш.

Что касается непосредственно самих призов, то MSI подарит одному ну очень везучему почитателю своей продукции материнскую плату на основе набора системной логики серии X670 и подарочный набор «Lucky the Dragon» в придачу, а ещё одному счастливчику достанется только один набор, оценённый в $50.

Впрочем, без «ложки дёгтя» для некоторых пользователей не обошлось: согласно официальному документу, принять участие в розыгрыше могут совершеннолетние жители далеко не всех регионов — гражданам России, Польши, Турции, Италии, Таиланда, а также стран и регионов, попавших под санкции или эмбарго, «вход воспрещён». Чтобы остудить пыл некоторых «горячих» голов, компания добавляет, что может потребовать доказательств места проживания.

Кроме того, участнику необходимо указать правильный адрес для доставки приза и ответить компании на электронное письмо в течение 7 дней, в противном же случае победитель будет выбран снова.

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При этом дата розыгрыша намечена на 15 сентября текущего года, однако материнскую плату отправят лишь после её официального запуска.