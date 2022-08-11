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Флагманская Radeon RX 7900 XT сравняется с GeForce RTX 4090 по уровню быстродействия — инсайд
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На фоне неумолимо приближающегося появления «на сцене» следующего поколения графических адаптеров NVIDIA и AMD слухи, приоткрывающие завесу тайны над уровнем производительности предстоящих новинок, продолжают наводнять сеть: основываясь на «утечках», опубликованных инсайдерами kopite7kimi и Greymon55, энтузиаст под ником harukaze5719 решил поделиться с компьютерной общественностью довольно занятными графиками, демонстрирующими достижения ряда видеокарт.

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Стоит отметить, что в качестве мерила для оценки уровня быстродействия графических адаптеров инсайдеры использовали популярный тестовый пакет Time Spy Extreme от 3DMark.

Исходя из представленных данных, модель, основанная на «полновесном» чипе NVIDIA AD102, которой, вероятно, может стать топовая GeForce RTX 4090 Ti либо же полупрофессиональная представительница бренда TITAN, без проблем набирает около 24000 баллов, обгоняя игровой флагман текущего поколения в лице GeForce RTX 3090 Ti на 112.3 %.

Источник изображения: Twitter, harukaze5719

Топовая же видеокарта от AMD, которой, вероятно, на старте продаж станет Radeon RX 7900 XT, базирующаяся на графическом процессоре Navi 31, сможет заполучить 19000 очков, обгоняя «премиальную» Radeon RX 6950 XT на 79.2 % и сравнявшись с предтоповой GeForce RTX 4090, которая, в свою очередь, окажется быстрее RTX 3090 на 86.3 %.

Что касается более доступных моделей NVIDIA, то утверждается, что GeForce RTX 4080 с результатом в ~15000 очков будет производительнее своей предшественницы в лице RTX 3080 на 68.5 %, а RTX 4070 с показателем 11000 баллов обгонит RTX 3070 на 61.7 %, почти поравнявшись с достижениями RTX 3090 Ti.

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Ожидается, что официальный анонс графических адаптеров серии GeForce RTX 40 компания NVIDIA планирует провести в октябре текущего года, в то время как дебют видеокарт AMD Radeon RX 7000 должен состояться в ноябре.

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