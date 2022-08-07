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EVGA снижает цену на GeForce RTX 3090 Ti FTW3 на $1000
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Несколько недель назад стало известно о неофициальном снижении цен на графические адаптеры ряда производителей, но компания EVGA, похоже, не стала останавливаться на достигнутом, понизив стоимость некоторых моделей топовых видеокарт ещё больше, о чём свидетельствует информация, опубликованная ресурсом VideoCardz.

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Изучив официальный магазин EVGA, можно увидеть, что парочка наиболее доступных моделей RTX 3090 Ti теперь предлагается на целую $1000 дешевле: речь идёт о GeForce RTX 3090 Ti FTW3 GAMING, имеющей тактовую частоту 1890 МГц в boost-режиме, и GeForce RTX 3090 Ti FTW3 ULTRA GAMING, отличающейся от «соплеменницы» более высокой максимальной частотой, достигающей значения 1920 МГц — отныне стоимость моделей составляет $1150 и $1200 соответственно.

Источник изображений: EVGA

Что касается модели GeForce RTX 3090 Ti FTW3 BLACK GAMING, то она не выглядит столь привлекательно, учитывая снижение стоимости лишь до $1400 и более низкую частоту GPU (1860 МГц в boost-режиме).

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Источник напоминает, что EVGA уже отметилась в списке компаний, снизивших цену на ряд своих продуктов несколькими неделями ранее, однако сейчас понижает стоимость RTX 3090 Ti ещё на $350.

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#evga #geforce rtx 3090 ti
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N1ghtwish
01:29
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N1ghtwish
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Муж_ЗАГЛOTA
00:56
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NOFX
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den fed
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