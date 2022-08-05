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Кэш-память AMD Ryzen 9 7900X почти до 3 раз быстрее Core i9-12900K — инсайд
Кроме того, предстоящая новинка ощутимо превосходит представителей архитектуры Zen 3.
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В преддверии скорого дебюта настольных процессоров AMD серии Ryzen 7000 инсайдеры продолжают интриговать компьютерную общественность новыми «утечками», приоткрывающими завесу тайны над некоторыми аспектами производительности будущих новинок: так, энтузиаст, известный под ником HXL, опубликовал изображение, которое, предположительно, демонстрирует уровень быстродействия кэш-памяти процессора Ryzen 9 7900X в тестовом пакете AIDA64, информирует ресурс Wccftech.

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Источник изображения: Wccftech

Для сравнительного тестирования специалисты источника решили использовать десктопные процессоры Ryzen 9 5900X и Ryzen 7 5800X3D в паре с модулями оперативной памяти DDR4-3800, а также Core i9-12900K в дуэте с DDR5-6000.

Источник изображения: Twitter, HXL

Результаты тестов продемонстрировали ощутимый отрыв представителя архитектуры Zen 4 от своих предшественников: так, в разрезе быстродействия L3-кэша в задачах чтения/записи/копирования предполагаемый Ryzen 9 7900X оказался быстрее Ryzen 9 5900X и Ryzen 7 5800X3D на 58.7/58.5/57.2 и 158.9/145.8/163.6 %, обеспечивая значение задержки в 10.1 нс против 10.3 и 12.9 нс у соперников.

Что касается противостояния Ryzen 9 7900X и Core i9-12900K, то превосходство представителя «красной команды» над своим конкурентом также способно поразить воображение: в вопросах чтения/записи/копирования L3-кэша предстоящая новинка была производительнее на 47.2/195.7/97.1 % при значении задержки в 10.1 нс против 21.8 нс.

Стоит напомнить, что, судя по имеющейся информации, настольный процессор AMD Ryzen 9 7900X обзаведётся 12 ядрами/24 потоками с частотной формулой 4.7/5.6 ГГц в базовом/максимальном режимах, а также 76 Мбайт кэш-памяти, из которых на долю L3 и L2 придётся 64 и 12 Мбайт соответственно. При этом значение TDP новинки составит 170 Вт.

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Ожидается, что анонс настольных процессоров Ryzen 7000 состоится уже 29 августа, в то время как на полках магазинов первые модели стоит ожидать не ранее 15 сентября.

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#amd #ryzen 9 7900x
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