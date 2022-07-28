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Core i7-13700K и i5-13600K протестировали в паре с DDR5 и DDR4 — предшественники оказались позади
Аппетиты новинок также весьма высоки.
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Несмотря на то, что до падения запрета на публикацию обзоров, приоткрывающих завесу тайны над уровнем производительности настольных процессоров Intel 13-го поколения, судя по недавним слухам, осталась ещё пара месяцев, некоторые энтузиасты, раздобывшие образцы представителей Raptor Lake-S задолго до их появления на полках магазинов, продолжают радовать общественность новыми тестами: на сей раз исследователь под ником ExtremePlayer опубликовал видео, на котором продемонстрировал некоторые возможности предстоящих новинок в паре с модулями оперативной памяти DDR4 и DDR5, сообщает ресурс Wccftech.

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Тестовая платформа включала в себя квалификационные образцы настольных процессоров Core i7-13700K и Core i5-13600K, материнские платы ASRock Z690 Steel Legend WiFi 6E и Z690 Steel Legend WiFi 6E/D5 с поддержкой DDR4 и DDR5 соответственно, непосредственно сами модули оперативной памяти T-FORCE XTREEM ARGB DDR4-3600 (18-22-22-42-64, режим Gear 1) и T-FORCE DELTA RGB DDR5-6400 (40-40-40-76-116, режим Gear 2) от Team Group, а также видеокарту GeForce RTX 3090 Ti GAMING X TRIO производства MSI. В соперники же представителям Raptor Lake-S были выбраны их предшественники в лице Core i7-12700KF и Core i5-12600K.

Стоит напомнить, что предстоящие новинки будут отличаться от соответствующих моделей прошлого поколения наличием четырёх дополнительных E-ядер и смогут работать на более высоких тактовых частотах: так, Core i7-13700K получит в своё распоряжение по 8 производительных и энергоэффективных ядер и будет способен достичь частоты в 5.4 ГГц в максимальном режиме, а Core i5-13600K обзаведётся 6 «большими» и 8 «малыми» ядрами, а его частота в турборежиме достигнет отметки в 5.2 ГГц. Кроме того, представители семейства Raptor Lake-S смогут похвастаться наличием большего объёма кэш-памяти и поддержкой DDR5 на частоте 5200 МГц «из коробки».

Источник изображений: Wccftech

Переходя к результатам тестов, можно отметить, что исследуемые модели Intel 13-го, без сомнения, ощутимо превосходят своих предшественников: так, в однопоточном/многопоточном состязаниях CPU-Z процессоры Core i7-13700K и Core i5-13600K были быстрее Core i7-12700KF и Core i5-12600K на 10.1/32.8 % (DDR4), 10.1/34.1 % (DDR5) и 4.7/39.1 % (DDR4), 5.5/39.8 % (DDR5), в задачах рендеринга посредством Blender оказались производительнее вплоть до 29.0 (DDR4), 31.4 % (DDR5) и 38.8 (DDR4), 39.2 % (DDR5), а в общем «зачёте» 7-Zip оторвались на 24.5 (DDR4), 48.5 % (DDR5) и 27.6 (DDR4), 52.7 % (DDR5) соответственно. Стоит отметить, что при сравнении возможностей DDR5 точкой отсчёта (100 %) брались результаты Core i7-12700KF/Core i5-12600K в паре с DDR4.

С итоговой же таблицей, включающей в себя сравнительный анализ уровня быстродействия исследуемых моделей в целом ряде тестовых приложений, можно ознакомиться ниже.

Добиться же столь впечатляющих результатов новинки, похоже, смогли в том числе за счёт возросших «аппетитов»: так, в бенчмарке AIDA64 Core i7-13700K потреблял на 29 % больше по сравнению с Core i7-12700KF (243.5 против 188.2 Вт), а Core i5-13600K потребовал на 20 % больше энергии на фоне Core i5-12600K (177.8 против 148.0 Вт).

Естественно, подобная «прожорливость» привела к большему нагреву, в результате чего Core i7-13700K смог достичь максимального температурного показателя в 115 °C.

Источник изображений: Twitter, HXL, Bilibili, ExtremePlayer

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Впрочем, исследуемые процессоры Raptor Lake-S представляют собой лишь квалификационные образцы, поэтому в финальных версиях над существующими недочётами могут немного поработать, однако и чудес ждать не стоит.

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#intel #core i7-13700k #core i5-13600k
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Core i7-13700K и i5-13600K протестировали в паре с DDR5 и DDR4 — предшественники оказались позади
Вежливый__HIMARS
19:00
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Экономический кризис шагает по Европе – дорожают бургеры в McDonald's, Coca-Cola и Huggies
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