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Первые полноценные тесты настольных процессоров Intel 13-го поколения появятся в сентябре — инсайд
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Пока некоторые энтузиасты радуют широкую компьютерную общественность тестами инженерных образцов настольных процессоров Intel 13-го поколения, «синяя команда» готовится к официальному запуску представителей семейства Raptor Lake, о чём сообщает ресурс Wccftech со ссылкой на инсайдера Enthusiast Citizen.

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Источник изображения: Wccftech

Если данные окажутся верны, компания намерена явить миру свои десктопные процессоры 13-го поколения в рамках мероприятия Intel Innovation Event уже через пару месяцев, а именно 28 сентября. В этот же день должен пасть и запрет на публикацию обзоров первых представителей Raptor Lake-S, в то время как в розничной продаже новинки, равно как и материнские платы на базе чипсета Z790, появятся лишь 17 октября.

При этом осенью дебютируют лишь настольные процессоры Intel 13-го поколения с разблокированным множителем: ожидается, что первыми «выйдут на сцену» флагманский Core i9-13900K, имеющий в своём распоряжении 8 производительных и 16 энергоэффективных ядер, предтоповый Core i7-13700K, наделённый 8 «большими» и аналогичным количеством «малых» ядер, а также Core i5-13600K с 6 P-ядрами и 8 E-ядрами «на борту» на базе архитектур Raptor Cove и Gracemont соответственно, которые смогут похвастаться увеличенным объёмом кэш-памяти, повышенными тактовыми частотами и рядом «косметических» улучшений.

Вместе с настольными процессорами Intel 13-го поколения дебютируют и материнские платы, основанные на топовом наборе системной логики Z790, которые смогут предложить поддержку модулей оперативной памяти вплоть до DDR5-5600 «из коробки», а также будут обладать улучшенным VRM, что в теории предоставит более широкие возможности для разгона. При этом модели с поддержкой DDR4 также будут присутствовать на рынке, однако, судя по всему, интерес к ним со стороны производителей будет постепенно угасать.

Кроме того, новая платформа сможет предложить поддержку 16 линий PCIe 5.0 и 4 линий PCIe 4.0 силами CPU, а также 20 линий PCIe 4.0 и 8 линий PCIe 3.0 со стороны чипсета.

Что касается моделей CPU с заблокированным множителем и материнских плат на базе чипсетов B760 и H770, то, судя по всему, их анонс состоится не ранее следующего года — как утверждает инсайдер, сие событие свершится 5 января в рамках международной выставки CES 2023, в то время как на полках магазинов новинки появятся во второй половине января.

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Таким образом, полагаясь на информацию источника и ряд «утечек», можно отметить, что у AMD будет пара недель в запасе, чтобы очаровать публику достижениями своих новых процессоров Ryzen 7000 на базе архитектуры Zen 4, которые, судя по имеющимся данным, должны дебютировать 15 сентября текущего года.

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