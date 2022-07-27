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Драйвер Adrenalin Edition 22.7.1 ощутимо повысит производительность RX 6950XT и RX 6400 в Minecraft
Кроме того, свежий пакет драйверов приносит целый ряд улучшений и исправлений.
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Специалисты AMD, ответственные за разработку и усовершенствование графических драйверов, в очередной раз доказывают, что не зря свой хлеб едят, представив на суд широкой компьютерной общественности свежий пакет графических драйверов Adrenalin Edition с порядковым номером 22.7.1.

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Источник изображения: AMD, YouTube

Сообщается, что новая версия способна весьма порадовать обладателей видеокарт Radeon RX 6950XT и RX 6400, любящих наслаждаться игровым процессом Minecraft в разрешении 4K с пресетом «Fabulous», ведь уровень производительности для их моделей повысится вплоть до 79 и 75 % соответственно — это справедливо при сравнении быстродействия вышеназванных видеокарт при использовании свежего набора драйверов с предыдущей версией 22.6.1.

Кроме того, Adrenalin Edition 22.7.1 добавляет поддержку для Microsoft Windows 1122H2, Agility SDK Release версий 1.602 и 1.606, Swordsman Remake, а также Radeon Boost с использованием переменной частоты затенения (VRS) для VALORANT, Resident Evil Village и Elden Ring.

Кроме того, расширена поддержка функции масштабирования Radeon Super Resolution для видеокарт серий Radeon RX 6000 и RX 5000 в паре с процессорами Ryzen на ноутбуках с гибридной графикой, а также добавлена новая технология AMD Noise Suppression, позволяющая устранять посторонние шумы, доносящиеся из окружающей действительности, при помощи специальных алгоритмов, задействующих искусственный интеллект — стоит отметить, что подобное решение, именуемое RTX Voice, уже имеется у NVIDIA.

Помимо этого, устранён ряд проблем, с которыми пользователи сталкивались ранее: это и зависание в Hitman 3 при быстром переключении между окнами, и размытость при масштабировании видео в ряде браузеров при использовании некоторых моделей видеокарт, в том числе RX 6900 XT, и отключение функции Zero RPM при использовании Auto Undervolt, и блокирование значения кадровой частоты до 15 к/с для ряда игр при воспроизведении видео на широкоформатных мониторах при активной функции расширенной синхронизации, и даже более низкий (по сравнению с ожидаемым) уровень производительности для Folding@home с задействованием OpenCL API.

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С полным списком улучшений и известных проблем, которые планируется побороть позже, можно ознакомиться на официальном сайте AMD. Там же имеется и возможность скачать свежую версию графических драйверов.

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