Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
id_1 За пост начислено вознаграждение
Подробности о процессорах Ryzen 7000 — быстрее более чем на 15 %, увеличенный L2-кэш, графика RDNA 2
Официальный анонс новых продуктов AMD состоится через несколько часов.
анонсы и реклама
3 вида RTX 3050 заметно дешевле 40 тр
3070 Ti за копейки - надо брать
-47% на 3080 Gigabyte Aorus
-30% на RTX 3050 в Ситилинке
В <b>ДВА раза</b> упала цена i5 12400
-30% от цены 3060 Ti - криптозима торжествует

В преддверии неумолимо приближающегося анонса настольных процессоров AMD серии Ryzen 7000 специалисты ресурса VideoCardz решили порадовать широкую компьютерную общественность, опубликовав пару официальных слайдов с предстоящей презентации.

реклама

Источник изображения: Twitter, AMD Ryzen

Исходя из имеющихся данных, новейшее поколение десктопных процессоров AMD, получивших кодовое имя Raphael, будет выпускаться в конструктивном исполнении LGA 1718 и сохранит совместимость с кулерами, предназначенными для платформы AM4. Кроме того, заявлена долгожданная поддержка модулей оперативной памяти типа DDR5, а также наличие контроллера PCIe 5.0. Также утверждается, что топовые представители нового поколения CPU будут отличаться повышенным TDP (вплоть до 170 Вт).

Под теплораспределительной крышкой процессоров Ryzen 7000, которая, как известно, будет отличаться вырезами по бокам, но сохранит квадратную форму с размерами 45x45 мм, можно будет обнаружить пару 5-нм чиплетов с архитектурой Zen 4, а также один кристалл ввода-вывода, выпускаемый по 6-нм нормам. Кроме того, новые CPU смогут похвастаться встроенной графической подсистемой с архитектурой RDNA 2.

При этом новинки обзаведутся вдвое увеличенным объёмом кэш-памяти второго уровня на ядро, а также смогут преодолеть частотный барьер в 5 ГГц в максимальном режиме. Что касается уровня производительности новых продуктов, то, как утверждается на одном из слайдов, в однопоточном режиме представители архитектуры Zen 4 окажутся быстрее более чем на 15 % по сравнению со своими предшественниками.

Источник изображений: VideoCardz

К сожалению, данными касательно точной даты старта продаж новинок источник не располагает, однако примерные временные рамки всё же есть: ожидается, что настольные процессоры Ryzen 7000 дебютируют уже этой осенью.

анонсы и реклама
RTX 3070 за 80тр в Ситилинке
RTX 3050 дешевле 40 тр в Ситилинке
3090 !! Ti !! в Ситилинке - смотри цену
3080 Ti дешевле 120 тр в XPERT.RU
<b>RTX Ti 3070 почти за 80 тр</b> в XPERT.RU
3080 Ti Gigabyte Gaming дешевле 150тр
в ПОЛТОРА раза подешевел i7 12700Kf
RTX 4000 в продаже за 100тр
3070 Ti MSI Gaming - 82тр в XPERT.RU
3080 Gigabyte Aorus за 100тр в Ситилинке

Не стоит забывать, что официальный анонс десктопных процессоров AMD Ryzen 7000 и материнских плат на базе чипсетов 600-й серии состоится уже через несколько часов.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#amd #ryzen 7000
1
Показать комментарии (1)

Материалы по теме

ТОП-10 ошибок при выборе и приобретении комплектующих для игрового ПК
Покупка видеокарты после майнинга на Авито - разбираемся, на что обращать внимание
В США RX 6900 XT продают на $200 ниже рекомендованной цены
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Pentagon: Военные США испытали бронемашину Stryker c лазером на 50 киловатт
37
Суперфлагман NVIDIA штурмует магазины РФ – цена GeForce RTX 3090 Ti снизилась на 43 000р
30
Виталик Бутерин признался, что больше не является миллиардером и осудил страсть к накоплению денег
33
NVIDIA перенесёт сроки выхода видеокарт GeForce RTX 4000 из-за падения спроса и снижения цен – MLID
97
Видеокарты NVIDIA дешевеют в магазинах РФ – GeForce RTX 3060 Ti скинула 30% за 3 недели
15
Рассматриваем, из чего можно собрать ПК за 80-85 тысяч рублей в мае 2022 года
28
AMD запатентовала программу для автоматического разгона оперативной памяти
31
AMD увеличила производительность видеокарт Radeon RX 6000 до 24% - тесты в реальных играх от TSpot
7
State of Decay 2 привлекла внимание более десяти миллионов игроков.
1
Новый драйвер AMD Preview May 2022 дает немалый прирост по производительности
7
Gigabyte выпустила версию GeForce RTX 3070 с разъёмами питания на другой стороне видеокарты
20
Radeon RX 6950 XT vs GeForce RTX 3090 Ti – самая быстрая видеокарта на рынке по тестам eTeknix
12
Radeon RX 6300M оказалась на одном уровне с GeForce MX450 в тесте Geekbench 5
+
Renault представила концепт водородного внедорожника Scenic Vision
+
Volkswagen объявил стоимость своего электромобиля ID. BUZZ
4
Coinbase приостанавливает набор персонала на фоне падения курса криптовалют
1
"Росатом" построит в Калининграде "мега-фабрику" по выпуску АКБ за 30 млрд рублей
23
Выход первого дополнения для стратегии The Riftbreaker отложили до июля
+
EA удалит режим Прорыв в Battlefield 2042 на 128 человек на всех платформах
3
На фоне приближения PoS продолжается снижение цен на видеокарты
20

Популярные статьи

Какую редакцию Windows 10 выбрать - LTSC vs PRO в играх и бенчмарках
116
5 причин, заставивших меня отказался от разгона процессоров – стоит ли переплачивать за оверклокинг
75
Сравниваем цены на комплектующие в РФ и РБ и ищем разницу
48
Тестирование скорости запуска системы с видеокартами от AMD и NVIDIA
21
ТОП-10 ошибок при выборе и приобретении комплектующих для игрового ПК
52
Видеокарта Radeon RX 6600 XT: тестирование в играх с классическим рендерингом
9
Мои впечатления от игры Dragon Age: Origins. Часть четвертая заключительная
+
Выбираем материнскую плату LGA1700 под 12-поколение процессоров Intel
19
Морбиус - ты темный демон ночи, Луна скрывает облик твой
12
Перспективы охлаждения чипов и как нанотрубки Si-28 в этом могут помочь
3

Сейчас обсуждают

Дмитрий
23:39
онлайн калькуляторе)
Неизвестный смартфон на Snapdragon 8+ Gen 1 получил рекордный результат в AnTuTu
Андрей Филиппов
23:30
Да и не нужна она в принципе, тут ниже правильно написали - игор то всё равно нет, сплошные ремастеры. Люди в принципе и на 10x0 до сих пор отлично сидят и особо не дергаются. Поэтому и спрос на 30x0...
Radeon RX 6300M оказалась на одном уровне с GeForce MX450 в тесте Geekbench 5
Андрей Филиппов
23:28
Вы сейчас описали 0.001% пользователей видеокарт. Вот да, только ради задротов и будут выпускать новую линейку и сидеть по уши в убытках от отсутсвия продаж.
Radeon RX 6300M оказалась на одном уровне с GeForce MX450 в тесте Geekbench 5
Madarator
23:27
Не понял: кто сам себе противоречит?
Морбиус - ты темный демон ночи, Луна скрывает облик твой
Андрей Филиппов
23:24
Плюсую, уже по всему миру цены в полтора раза ниже, чем у этих отечественных "барыганов" сраных.
Radeon RX 6300M оказалась на одном уровне с GeForce MX450 в тесте Geekbench 5
Андрей Филиппов
23:23
Вот только на CU цена уже от 18k деревянных за 3050. Да, к нам не отправляют но как сам факт. И уверен, это еще не самое дно цен - сейчас скорее всего активно покупают те кто ждал спада цен.
Radeon RX 6300M оказалась на одном уровне с GeForce MX450 в тесте Geekbench 5
Николай Врублевский
23:23
На фото - именно она - DS3H v2. Поэтому отключал SMT и делал небольшой даунвольт - чтобы процессор меньше грел питание. "4 вентиля в корпусе Zalman S2, топ флоу для обдува VRM и казалось бы ущербный R...
Выбираем материнскую плату LGA1700 под 12-поколение процессоров Intel
Manager
23:21
Хорошо. Можете брать, что предлагаете: ASRock Z690 Pro RS, ASRock Z690 PG Riptide, MSI PRO Z690-P DDR4, MSI PRO Z690-A DDR4. Я лишь поделился своим мнением. Потому как опыт покупки и использования де...
Выбираем материнскую плату LGA1700 под 12-поколение процессоров Intel
Serg79h
23:20
Лошара, моя первая видеокарта spec 64 ориджинал.
Ретроклокинг: тест PCI видеокарт
ego0550
23:20
15% по сравнению с 40% у интела 12 серии, а там и 13 серия скоро - выглядит совсем вяло. Не зря на 5000 серию почти в двое цены сбросили так резко.
Подробности о процессорах Ryzen 7000 — быстрее более чем на 15 %, увеличенный L2-кэш, графика RDNA 2
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем