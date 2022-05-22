Официальный анонс новых продуктов AMD состоится через несколько часов.

В преддверии неумолимо приближающегося анонса настольных процессоров AMD серии Ryzen 7000 специалисты ресурса VideoCardz решили порадовать широкую компьютерную общественность, опубликовав пару официальных слайдов с предстоящей презентации.

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Источник изображения: Twitter, AMD Ryzen

Исходя из имеющихся данных, новейшее поколение десктопных процессоров AMD, получивших кодовое имя Raphael, будет выпускаться в конструктивном исполнении LGA 1718 и сохранит совместимость с кулерами, предназначенными для платформы AM4. Кроме того, заявлена долгожданная поддержка модулей оперативной памяти типа DDR5, а также наличие контроллера PCIe 5.0. Также утверждается, что топовые представители нового поколения CPU будут отличаться повышенным TDP (вплоть до 170 Вт).

Под теплораспределительной крышкой процессоров Ryzen 7000, которая, как известно, будет отличаться вырезами по бокам, но сохранит квадратную форму с размерами 45x45 мм, можно будет обнаружить пару 5-нм чиплетов с архитектурой Zen 4, а также один кристалл ввода-вывода, выпускаемый по 6-нм нормам. Кроме того, новые CPU смогут похвастаться встроенной графической подсистемой с архитектурой RDNA 2.

При этом новинки обзаведутся вдвое увеличенным объёмом кэш-памяти второго уровня на ядро, а также смогут преодолеть частотный барьер в 5 ГГц в максимальном режиме. Что касается уровня производительности новых продуктов, то, как утверждается на одном из слайдов, в однопоточном режиме представители архитектуры Zen 4 окажутся быстрее более чем на 15 % по сравнению со своими предшественниками.

Источник изображений: VideoCardz

К сожалению, данными касательно точной даты старта продаж новинок источник не располагает, однако примерные временные рамки всё же есть: ожидается, что настольные процессоры Ryzen 7000 дебютируют уже этой осенью.

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Не стоит забывать, что официальный анонс десктопных процессоров AMD Ryzen 7000 и материнских плат на базе чипсетов 600-й серии состоится уже через несколько часов.