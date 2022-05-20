Появившиеся не так давно слухи касательно скорого анонса нового поколения материнских плат на базе набора системной логики X670 обрели под собой вполне осязаемую почву: как сообщает ресурс VideoCardz, опираясь на официальный пресс-релиз компании Gigabyte, новинки предстанут на суд широкой компьютерной общественности в рамках международного мероприятия COMPUTEX 2022, проводимого в конце мая.
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Источник изображения: Wccftech
Источник информирует, что, помимо своих прочих продуктов, производитель намерен представить системные платы, принадлежащие к сериям X670 AERO D, MASTER, PRO AX, а также X670 AORUS XTREME.
При этом компания не обмолвилась даже словечком касательно загадочного чипсета X670E, который, судя по слухам, может стать основой для топовых системных плат и принести обязательную поддержку PCIe 5.0 как для видеоадаптеров, так и накопителей, однако пообещала поведать некоторые детали о преимуществах данной версии интерфейса для своих материнских плат.
Стоит напомнить, что, судя по ряду «утечек», системные платы, основанные на наборах системной логики 600-й серии, обзаведутся сокетом LGA1718 и смогут принять «на борт» новейшие процессоры Ryzen серии 7000. При этом, как уже упоминалось выше, возможен выход не только «стандартных» продуктов на основе чипсетов X670 и B650, но и более «продвинутых», базирующихся на наборе системной логики X670E.