Первые платы должны предстать пред взором общественности уже через несколько дней.

Появившиеся не так давно слухи касательно скорого анонса нового поколения материнских плат на базе набора системной логики X670 обрели под собой вполне осязаемую почву: как сообщает ресурс VideoCardz, опираясь на официальный пресс-релиз компании Gigabyte, новинки предстанут на суд широкой компьютерной общественности в рамках международного мероприятия COMPUTEX 2022, проводимого в конце мая.

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Источник изображения: Wccftech

Источник информирует, что, помимо своих прочих продуктов, производитель намерен представить системные платы, принадлежащие к сериям X670 AERO D, MASTER, PRO AX, а также X670 AORUS XTREME.

При этом компания не обмолвилась даже словечком касательно загадочного чипсета X670E, который, судя по слухам, может стать основой для топовых системных плат и принести обязательную поддержку PCIe 5.0 как для видеоадаптеров, так и накопителей, однако пообещала поведать некоторые детали о преимуществах данной версии интерфейса для своих материнских плат.

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Стоит напомнить, что, судя по ряду «утечек», системные платы, основанные на наборах системной логики 600-й серии, обзаведутся сокетом LGA1718 и смогут принять «на борт» новейшие процессоры Ryzen серии 7000. При этом, как уже упоминалось выше, возможен выход не только «стандартных» продуктов на основе чипсетов X670 и B650, но и более «продвинутых», базирующихся на наборе системной логики X670E.