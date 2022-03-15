Компания расширяет свой модельный ряд.

Помимо информации, приоткрывающей завесу тайны над официальной стоимостью и датой появления игрового процессора AMD Ryzen 7 5800X3D на прилавках магазинов, в распоряжении ресурса VideoCardz оказались данные касательно скорого выхода ещё нескольких моделей CPU от «красной команды», ценник которых будет весьма заманчивым.

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Источник изображения: AMD

Как информирует источник, помимо выпуска Ryzen 7 5800X3D компания AMD планирует явить на суд широкой компьютерной общественности ещё шесть новых моделей CPU, три из которых будут представлять линейку Ryzen 5000 на базе архитектуры Zen 3, в то время как остальные станут частью модельного ряда Ryzen 4000 на основе Zen 2.

При этом наиболее доступная модель в лице 4-ядерного 8-поточного Ryzen 3 4100, функционирующая на частотах 3,8/4,0 ГГц в базовом/максимальном режимах, оценена в $99, 6-ядерные 12-поточные Ryzen 5 4500 (3,6/4,1 ГГц), Ryzen 5 5500 (3,6/4,2 ГГц) и Ryzen 5 5600 (3,5/4,4 ГГц) будут предлагаться за $129, $159 и $199, а рекомендованная стоимость Ryzen 7 5700X, оснащённого 8 ядрами/16 потоками с частотной формулой 3,4/4,6 ГГц, составит $299.

Кроме того, ассортимент AMD пополнится ещё одно моделью, оснащённой встроенной графической подсистемой: 6-ядерный 12-поточный Ryzen 5 4600G сможет работать на частотах до 3,7/4,2 ГГц в базовом/максимальном режимах, а его рекомендованный ценник остановится на отметке в $154.

Источник изображений: VideoCardz

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Стоит отметить, что недавние слухи предрекали появление ещё нескольких моделей, отсутствующих в данном списке — речь идёт о Ryzen 7 4700, Ryzen 3 5100 и Ryzen 7 5700. Похоже, дебют данных CPU запланирован на более поздние сроки.