Новинка может стать лучшим выбором для геймера.

Похоже, недавние слухи о скором появлении новой модели CPU в лице Ryzen 7 5800X3D в ассортименте компании AMD наконец-то подтвердились официально, о чём сообщает ресурс VideoCardz.

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По данным источника, появление настольного процессора AMD Ryzen 7 5800X3D на прилавках магазинов официально запланировано на 20 апреля, а его рекомендованная стоимость составит 449 долларов США, что подтверждает недавние «утечки».

Стоит напомнить, что Ryzen 7 5800X3D будет единственной в своём роде моделью, оснащённой уникальной технологией 3D V-Cache, что позволит нарастить объём кэш-памяти третьего уровня до впечатляющего значения в 96 Мбайт: как заявляли ранее представители AMD, данное нововведение позволит новинке продемонстрировать более высокий уровень производительности по сравнению со «стандартными» представителями семейства Vermeer и даже стать самым быстрым игровым процессором в мире.

В подтверждение своих слов представители компании поделились с широкой компьютерной общественностью красочными слайдами, на которых сравнивается уровень быстродействия в ряде популярных игровых приложений: согласно представленным данным, AMD Ryzen 7 5800X3D действительно выглядит более предпочтительным для геймеров в сравнении со своим «собратом» Ryzen 9 5900X и даже обгоняет соперника из стана Intel в лице Core i9-12900K.

Источник изображений: Wccftech, AMD

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Что касается технических характеристик Ryzen 7 5800X3D, то они следующие: новинка получила в своё распоряжение восемь физических ядер с поддержкой SMT, функционирующих на базовой частоте 3,4 ГГц в базовом режиме с возможностью разгона до 4,5 ГГц в максимальном, что несколько ниже частотных характеристик Ryzen 7 5800X (3,8/4,7 ГГц), который, впрочем, не может похвастаться наличием столь объёмного кэша.