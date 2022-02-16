Специалисты Intel продолжают работать над внедрением поддержки для грядущих графических чипов Arc Alchemist, известных также под кодовым именем DG2: как информирует ресурс VideoCardz со ссылкой на сайт Phoronix, в новом патче Linux для графического драйвера Intel i915 появилось несколько новых строк, указывающих на добавление новой функции для GPU DG2.
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Источник изображения: Wccftech, YouTube, Moore's Law Is Dead
Как отмечает источник, благодаря новому патчу графические адаптеры Intel Arc Alchemist смогут поддерживать до пяти дисплеев, что в настоящий момент кажется весьма сомнительным для игровых видеокарт, которые, судя по конфигурации портов, физически не будут в состоянии поддерживать такое количество дисплеев, однако небольшая вероятность всё же есть, если ухитриться увеличить число разъёмов при помощи концентратора.
Источник изображения: VideoCardz, Phoronix
Впрочем, более вероятным исходом станет выпуск компанией Intel не только игровых видеокарт под брендом Arc Alchemist, но и профессиональных решений, для которых поддержка до пяти дисплеев не будет лишней — например, профессиональная видеокарта AMD Radeon PRO W6800 имеет возможность подключения до шести мониторов благодаря наличию шести выходов mini-DisplayPort.