Следующий месяц обещает быть «урожайным».

В январе следующего года NVIDIA порадует приверженцев своей продукции сразу несколькими новыми моделями: так, вслед за данными касательно даты запуска доступной видеокарты от «зелёной команды» в лице GeForce RTX 3050 специалисты ресурса VideoCardz раздобыли информацию, приоткрывающую завесу тайны над сроками появления ещё двух моделей — GeForce RTX 3090 Ti и RTX 3070 Ti 16 Гбайт.

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Источник изображения: VideoCardz

Как утверждает источник, топовый графический адаптер NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti появится на полках магазинов 27 января следующего года, а вот когда новинка будет официально представлена, пока остаётся загадкой. Судя по имеющимся данным, флагман линейки получит графический процессор GA102-350 с 10752 CUDA-ядрами «на борту», а также 24 Гбайт видеопамяти типа GDDR6X с эффективной частотой 21 ГГц.

Что касается запуска её младшей «соплеменницы» в лице GeForce RTX 3070 Ti с удвоенным объёмом видеобуфера, то, исходя из информации источника, официальный анонс новинки состоится 17 декабря, а в продажу обновлённая модель поступит 11 января 2022 года.

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Ожидается, что в основу видеоадаптера ляжет GPU GA104-401 с неизменным по сравнению со «стандартной» моделью количеством ядер CUDA (6144) и, как считают неназванные AIB-партнёры, практически тем же самым уровнем быстродействия. Единственным различием, судя по всему, станет наличие целых 16 Гбайт видеопамяти типа GDDR6X, работающей на эффективной частоте 19 ГГц.