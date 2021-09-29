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Покупка отборных процессоров c лучшим разгонным потенциалом в Silicon Lottery более будет недоступна
Магазин прекращает свою работу через несколько дней.
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Наверное, многие оверклокеры и просто интересующиеся энтузиасты слышали о существовании онлайн-магазина Silicon Lottery, в ассортименте которого были представлены отборные и специальным образом подготовленные процессоры, способные достигать заявленных специалистами площадки показателей, в том числе частот. Кроме того, благодаря данному ресурсу можно было узнать разгонный потенциал той или иной модели CPU. К сожалению, после нескольких лет работы представители магазина заявили о скором его закрытии, информирует ресурс VideoCardz.

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Источник изображения: Silicon Lottery

Согласно официальному заявлению владельцев Silicon Lottery, к прекращению жизнедеятельности магазина привело сразу несколько причин: прежде всего, возможности оверклокинга новых моделей CPU последние несколько лет только ухудшаются — производители более жёстко отбирают кристаллы для той или иной модели, выжимая из них «последние соки» в разрезе тактовых частот, а дифференциация ряда моделей весьма условна (например, Core i9-11900K — это отборный Core i7-11700K), что приводит к большим трудностям при подборе экземпляров специалистами онлайн-магазина, так как по сути данная процедура уже была сделана за них на заводе.

Кроме того, в связи с применением в последних моделях процессоров Intel более эффективного припоя STIM услуга по скальпированию CPU, предоставляемая специалистами Silicon Lottery, практически потеряла смысл. Наконец, последней каплей стали проблемы с поставками продукции, которые начались ещё до начала пандемии коронавирусной инфекции.

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Подводя итог, представители Silicon Lottery отмечают, что пока что не видят смысла в продолжении своей деятельности, поэтому магазин закрывается 31 октября текущего года, а также сожалеют, что не смогут порадовать своих клиентов отборными экземплярами процессоров Intel семейства Alder Lake. Впрочем, если ситуация с возможностью разгона CPU и разнообразием моделей поменяется в лучшую сторону, специалисты ресурса, возможно, вновь приступят к своей работе.

#silicon lottery
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худшие разгон 4.99 гигагерц. лучшие 5.2 фипиес +5.
Покупка отборных процессоров c лучшим разгонным потенциалом в Silicon Lottery более будет недоступна
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