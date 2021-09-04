Цены видеокарт в Китае пошли вверх — повышение достигает почти $100, подорожала даже GTX 1050
Похоже, недавние сообщения о сокращении поставок ряда графических адаптеров начали претворяться в жизнь, о чём свидетельствует исследование азиатского ресурса MyDrivers, размещённое на страницах сайта VideoCardz.
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Источник изображения: NVIDIA
Как выяснили специалисты источника, цены на видеокарты от ряда производителей на китайском рынке после своего недавнего падения вновь начали расти: так, повышение стоимости моделей производства ASUS за последний месяц достигает 600 юаней ($92), а видеокарты от Gigabyte подорожали вплоть до 400 юаней ($62).
Наименее всего в модельном ряду ASUS пострадали графические адаптеры GeForce GTX 1660 и GTX 1050, стоимость которых повысилась на 100-150 юаней ($15-23), за RTX 3060 Ti, RTX 3060 и RTX 2060 придётся доплатить 200-350 юаней ($31-54), RTX 3080 и RTX 3070 подорожали на 300-400 юаней ($46-62), цена Radeon RX 6600 XT увеличилась на 400 юаней ($62), а RTX 3070 Ti прибавила к стоимости целых 600 юаней ($92).
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Модели производства Gigabyte подорожали не так сильно: за GeForce GTX 1050 Ti придётся доплатить 80 юаней ($12), RTX 2060, GTX 1660 и GTX 1650 подорожали на 100 юаней ($15), стоимость RTX 3060 Ti и RTX 3060 увеличилась на 300 юаней ($46), RTX 3070 Ti и RTX 3070 оценили на 100-300 юаней ($15-46) больше, а RTX 3090 и RTX 3080 Ti повысились в цене на 200-400 юаней ($31-62).
А вот продукцию MSI изменения на рынке пока не коснулись: как отмечает источник, стоимость видеоадаптеров данной компании остались на прежнем уровне, что, впрочем, может быть связано с их недоступностью для покупки — моделей среднего и верхнего ценовых диапазонов практически нет в наличии.
Проблемы с поставками наблюдаются у всех производителей: по данным ресурса, приобрести GeForce RTX 2060 и GTX 1660 SUPER крайне затруднительно, ситуация с доступностью моделей RTX 3070 и выше чуть лучше, в то время как RTX 3060 Ti и RTX 3060 пока что есть в наличии.
Стоит напомнить, что ранее сообщалось о существенном сокращении объёмов поставок графических адаптеров серии GeForce RTX 30 и последующем повышении цен на ряд потребительских моделей — по данным источника, причин может быть сразу несколько, однако основной считается временное закрытие ряда производств в Китае в связи с новыми вспышками коронавирусной инфекции.
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